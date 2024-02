Banpresto se especializa en la venta de juguetes basados en anime

Hoy en día, el anime es uno de los productos culturales japoneses más difundidos a lo largo y ancho del mundo. En territorio español, estos contenidos dieron sus primeros pasos en la década del 70, a través de la serie Mazinger Z. Actualmente, casi todas las personas menores de 40 años conocen al menos a algunos de los personajes de tiras famosas como Naruto, Dragon Ball Z o Evangelion, entre muchas otras opciones.

Pero los fanáticos de estas historias no se contentan solo con verlas en canales de televisión o plataformas de streaming, sino que también coleccionan figuras y juguetes de anime. En este contexto, la tienda Banpresto cuenta con una amplia oferta de productos vinculados a múltiples series de animación japonesas. Estos artículos se pueden adquirir tanto a través de su plataforma de e-commerce como en las tiendas asociadas a lo largo de toda España

Los animes más populares en España El mencionado Mazinger Z, estrenado en este país oficialmente en 1978, fue uno de los primeros anime que se volvieron populares entre el público español. Esta serie incluso cuenta con una estatua gigante que la homenajea en Tarragona. A día de hoy, conserva múltiples fans.

Otro momento clave en la historia de las animaciones japonesas en España se produjo a fines de los 80 y principios de los 90 con el desembarco de Dragon Ball Z. Estos personajes marcaron un éxito sin precedentes. Los seguidores de esta historia pueden encontrar en Banpresto figuras de alta calidad de personajes como Goku, Gohan, Vegeta y Vegetto, entre muchos otros.

A lo largo de los 90 también se emitieron otras series de éxito como Oliver y Benji y Los Caballeros del Zodíaco. Hoy en día, debido a la transformación que ha sucedido en la difusión de contenidos audiovisuales estas historias se pueden ver en múltiples plataformas online y de streaming.

En España Tokyo Revengers es una de las series de animación más vistas Esta historia fue publicada en primera instancia como manga (cómic japonés) y, unos años más tarde, en 2020, llegó a las pantallas en formato de anime. Hoy en día, Tokyo Revengers cuenta con más de 30 volúmenes editados y 3 temporadas disponibles. Su trama algo oscura y con fuertes tintes psicológicos ha seducido a miles de espectadores en España.

En particular, Banpresto cuenta con múltiples peluches y figuras de esta saga. Con respecto a esto último, esta tienda dispone de múltiples figuras de las colecciones Q Posket, King of Artist y Break Time Collection. Cada una de ellas se caracteriza por presentar a los personajes más populares de Tokyo Revengers siguiendo distintos estilos estéticos.

