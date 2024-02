Entrevista de Cristina Bolivar a Elena Batista

Entrevista a una presentadora de televisión y locutora de radio natural y divertida. La periodista Cristina Bolivar se encuentra en una terraza del centro de Barcelona con la productora y presentadora Elena Batista para realizar una entrevista de lo más sincera.

Cristina: Buenos días, Elena y bienvenida, es un privilegio realizarte esta entrevista…. Eres conocida y destacas por tu estilo divertido y natural, además de tener la habilidad para trabajar sin guiones… ¿Cómo te definirías?

Elena: Buenos días, Cristina, soy una persona que me encanta contagiar alegría y diversión en la pantalla y fuera de ella, por lo que siempre trato de llevar esa energía a mi trabajo y a mi vida.

Cristina: Nos encanta esa energía que transmites… ¿Cómo te conviertes en una presentadora tan natural?

Elena: Para mí, la autenticidad es clave. Creo que las personas se conectan más con alguien que se muestra tal y como es. Por eso, siempre me he esforzado por ser yo misma frente a las cámaras. No tengo miedo de mostrar mi personalidad y de bromear con los colaboradores e invitados. Es como tener una conversación entre amigos en tu casa, y eso se refleja en cada uno de mis programas.

Cristina: Presentas y diriges diferentes programas televisivos: “Sense Control” cada día en directo y que está en su quinta temporada, Fot-li Cullerada programa gastronómico donde si hace falta ayudas a los chefs y el podcast “3 Generaciones”... ¿Cómo logras trabajar sin guiones y aún así mantener el ritmo y el contenido interesante para los espectadores?

Elena: Tengo que decir, que aunque trabajo sin guiones estrictos, eso no significa que no haya una preparación previa. Antes de cada programa, investigo y estudio a los invitados y los temas que vamos a tratar. De esta manera, tengo un marco general en mi mente y puedo improvisar con confianza. Es como tener una estructura flexible que me permite adaptarme a cualquier situación y aprovechar cada momento espontáneo, además eso es contagioso y la audiencia aprecia y nota lo que transmites.

Cristina: ¿con cuál de los tres programas disfrutas más?

Elena: Yo soy una persona muy disfrutona y sinceramente, disfruto absolutamente con los tres por igual, siempre he sido una persona que si hago algo que no disfruto, automáticamente lo dejo y cambio de plan, no me veo haciendo algo que no me haga disfrutar.

Cristina: ¿Cómo gestionas los momentos inesperados o desafiantes durante una transmisión en directo?

Elena: Pues la verdad, reacciono como reaccionaría en la vida, en la vida siempre hay imprevistos y uno reacciona de la mejor manera, pues lo mismo en los programas. He llegado a tener algún despiste en directo, pero no pasa nada, ¿quién se despista en la vida?, una vez estábamos entrevistando al cantante Pablo López y a los 5 minutos de entrevista cortaron la luz en el barrio… pues lo tomamos todo con risas, en alguna otra ocasión nos ha fallado un invitado en el momento que le tocaba entrar, y hemos improvisado una charla en directo sobre la vida. Al final, la vida nos hace siempre improvisar, solamente tienes que saber reaccionar rápido y sin nervios, además siempre tienes la suerte de tener una buena comunicación con el equipo detrás de cámaras, quiénes nos ayudan si nos ven sin recursos.

Cristina: ¿Qué consejos podrías darle a alguien que quiere seguir tus pasos y convertirse en presentadora de televisión o locutora?

Elena: Yo he dicho en muchas ocasiones, que llegué a este mundo de pura casualidad… así que recomendaría lo que yo he hecho: ser auténtico, creer en sí mismo, que no haga ningún papel frente a la cámara, disfrutar del proceso, y eso sí no fiarse de todo el mundo de estos medios tan competitivos y salvajes

Cristina: ¿Te atreverías en otra cadena televisiva?

Elena: ¿Por qué no? si me dejan ser yo misma sin hacer ningún papel, me veo en cualquier cadena televisiva dando alegría y buena energía. No me cierro en absoluto el escuchar propuestas y desafíos.

Cristina: Muchas gracias Elena por tus inspiradoras palabras y por compartir tu experiencia, ha sido un verdadero placer entrevistarte y conocerte mejor, te deseamos todo el éxito que te mereces.

Elena: ¡Gracias a ti Cristina, ha sido un placer para mí estar este rato contigo, y eso sí! ¡Recordad siempre disfrutar de la vida con una gran sonrisa!