ParaTuReforma pone en valor su catálogo de coronación de piscina, marca comercial del Grupo Unamacor especializada en la venta de materiales de construcción para reformas en el hogar. Elementos que, sin lugar a dudas, resultan claves para dotar de un excelente acabado estético y funcional al lugar que más se disfruta durante los meses de verano. La calidad en la imitación de la naturaleza es la especialidad en ParaTuReforma, donde resaltan las coronaciones para piscinas de gres porcelánico.

Se trata de un material que ofrece unas excelentes prestaciones en resistencia y durabilidad que, además, admite la aplicación de tratamientos antideslizantes para garantizar la seguridad de los usuarios cuando entran y salen del agua.

En la actualidad, su catálogo consta de 3 tipos de imitaciones. En primer lugar, hay que hacer referencia a la imitación de madera. Dentro de ella, destacan las colecciones Alabama y Oregon de APE y Alma de Rosa Gres. A esta última firma pertenecen las colecciones Mistery y Pietro, que forman parte de su sección dedicada a la piedra. Sin embargo, también han puesto el foco en los incondicionales de las tendencias más actuales y minimalistas del diseño de piscinas. El ejemplo más evidente se halla en su catálogo de bordes de coronación de imitación a cemento. Son especialmente populares las colecciones Litos Siberia de Exagrés y Stromboli Light de Cerámica Mayor. Soluciones versátiles y cómodas.

En ParaTuReforma también han preparado un especial piscinas que incluye, por ejemplo, bordes de coronación prefabricados. Sin duda, se trata de la opción más económica que ponen a disposición de los clientes, sin que comprometa ni un ápice la calidad y la seguridad. Además, se trata de piezas extremadamente fáciles de instalar, lo que permite un importante ahorro en concepto de mano de obra. Por otro lado, no hay que dejar de hacer mención a los tipos de bordes de coronación para piscinas de su catálogo.

En primer lugar, se debe apuntar a los bordes en “L”, que forman un ángulo recto y que pueden incorporar una pequeña prolongación en la parte interior. Lo mismo sucede con los bordes de coronación redondeados para piscinas, cuyo canto interior ha sido torneado para darle una estética más armoniosa. Finalmente, los bordes desbordantes también son dignos de mención. Han sido fabricados incorporando una pequeña inclinación que consigue crear con precisión el efecto deseado.

Otras opciones son los bordes de coronación para piscinas, los auténticos protagonistas de su catálogo especial para piscinas. Sin embargo, no son los únicos elementos que merecen ser citados aquí. Y es que, actualmente, ponen a disposición de los clientes una gran variedad de productos con los que poder construir el jardín de sus sueños y disfrutar de él al máximo en verano o en cualquier otra época del año.

Por ejemplo, también ofrecen la posibilidad de rodear la piscina con césped artificial de la máxima calidad. Una superficie que no requiere de mantenimiento, que simula con total fidelidad el césped natural y que es especialmente interesante cuando hay niños pequeños en casa. Incluso cuentan con una gran variedad de platos de ducha capaces de integrarse a la perfección con el suelo y el borde de coronación de la piscina. Conviene recordar que invitan a todos los usuarios a solicitar presupuesto sin compromiso. Para ello, lo único que deben hacer es acceder a la plataforma de contacto de su servicio de atención al cliente. Un asesor se encargará de dar consejo en todo lo que se precise de manera personalizada para asegurarse de que acaben realizando la compra más acorde a sus requerimientos.