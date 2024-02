CARM ilumina Morillo de Tou con innovadoras marquesinas para paneles bifaciales

En un importante paso hacia la sostenibilidad y la innovación energética, CARM ha completado recientemente la instalación de diez marquesinas equipadas con paneles fotovoltaicos bifaciales en Morillo de Tou. Este proyecto pionero no solo destaca por su contribución a la producción de energía limpia, sino también por su diseño multifuncional, que ofrece zonas de sombreo eficientes, maximizando el uso del espacio y la eficiencia energética CARM, la empresa líder en soluciones de infraestructura y energía renovable, ha marcado otro hito con la finalización exitosa de un proyecto emblemático en Morillo de Tou. La instalación de diez marquesinas fotovoltaicas con paneles bifaciales representa un avance significativo en el uso de tecnologías renovables, combinando funcionalidad y eficiencia energética en un solo diseño.

Los paneles bifaciales utilizados en este proyecto son la última innovación en el mercado de la energía solar, capaces de captar la luz solar por ambos lados, lo que aumenta significativamente la producción eléctrica en comparación con los paneles tradicionales. Esta tecnología avanzada se complementa con el diseño inteligente de las marquesinas de CARM, que no solo soportan los paneles, sino que también crean zonas de sombra, mejorando así la calidad de los espacios abiertos y ofreciendo un respiro contra el sol intenso, especialmente durante los meses de verano.

La elección de Morillo de Tou para este proyecto no es casualidad. Esta área, conocida por su compromiso con el turismo sostenible y la conservación del medio ambiente, se beneficia enormemente de soluciones que respetan su entorno natural mientras potencian su infraestructura turística. Las marquesinas de CARM encajan perfectamente en este contexto, proporcionando energía limpia y espacios de sombra para visitantes y residentes, demostrando cómo la innovación tecnológica puede ir de la mano con la sostenibilidad ambiental.

Además de su funcionalidad y beneficios ambientales, el proyecto de las marquesinas para paneles bifaciales de CARM en Morillo de Tou es un ejemplo destacado de cómo la empresa continúa liderando el camino en el sector de la construcción y la energía renovable. Con una atención meticulosa a la calidad, la eficiencia y la estética, CARM se esfuerza por ofrecer soluciones que no solo cumplan con las necesidades actuales de sus clientes, sino que también anticipen los desafíos futuros.

La exitosa finalización de este proyecto subraya el compromiso de CARM con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de infraestructuras que benefician tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. Mirando hacia el futuro, CARM continúa explorando nuevas tecnologías y diseños que puedan contribuir aún más a la transición energética y al bienestar de las personas y el planeta.

Con cada proyecto, CARM reafirma su posición como líder en el sector, demostrando que es posible alcanzar la excelencia en la construcción y la energía renovable a través de la innovación, el diseño inteligente y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.