¿Cómo hacer frente al incremento de las estafas por internet?

El avance de la tecnología digital y la publicación de nuevos sistemas de pago ha influido significativamente en el aumento de las estafas por internet. El abogado penalista Granada, Félix Fernández, cuenta cómo ha evolucionado este proceso.

En las redes sociales, por ejemplo, hay personas que se dedican únicamente a engañar a otras para obtener dinero o sus contraseñas de bancas presenciales y/o digitales.

Cuando estos casos ocurren, la mayoría de los usuarios sienten que lo han perdido todo, ya que se trata de un engaño a distancia. Sin embargo, el despacho de abogados de Félix Fernández se especializa tanto en derecho penal como en la solución profesional de todo tipo de estafas por internet, siendo una referencia en las denuncias de estafas por internet.

¿Cuáles son las estafas por internet más comunes? El phishing se encuentra entre las estafas por internet más utilizadas por los ciberdelincuentes y consiste en fingir ser otra persona para engañar a un usuario. Muchos utilizan correos electrónicos y perfiles en redes sociales falsos, mientras que otros realizan llamadas locales haciéndose pasar por empresas reconocidas de telecomunicaciones.

Otro engaño común es el fraude de compras en línea, es decir, ofrecer un producto y enviar uno muy diferente al escogido. Tras el aumento de las estafas por internet, también se ha incrementado el uso de malwares para infectar los ordenadores y dispositivos móviles con el objetivo de robar información. Esta información suele ser utilizada como un método de secuestro para sobornar y amenazar. Además de esto, son muy comunes las estafas amorosas. Estas consisten en ganarse el deseo de una persona en apps de citas y otras plataformas para hacer que envíen dinero, paguen productos y servicios o entreguen sus datos privados.

Otra de las estafas más comunes es la realizada a través de la plataforma Bizum. Una pregunta muy frecuente entre los afectados por este tipo de desagradables circunstancias es: ¿qué hacer ante las estafas por Bizum?

Abogados especializados en estafas que tienen lugar en internet Antes, no era común atender estafas por internet, debido a que no ocurrían con demasiada frecuencia y existían pocos profesionales dispuestos a atender esos casos. Sin embargo, internet se ha extendido a todos los rincones del mundo y cada vez más la sociedad depende de los medios digitales para realizar sus actividades de rutina.

Estas actividades van desde consultar información simple hasta pagar todos los servicios del hogar y necesidades básicas (luz, agua, entretenimiento, educación, colegios, centros deportivos, negocios, etc.).

Debido a esto, han surgido despachos de abogados como Félix Fernández que combinan sus conocimientos de derecho penal y el ámbito digital para ofrecer soluciones modernas. Algunos de sus servicios más demandados y destacados son el asesoramiento y ayuda para personas que han sido víctimas de phishing, estafas por Bizum y suplantación de DNI.

La firma y despacho de abogados Félix Fernández está disponible 24/7, los 365 días del año para defender a sus clientes en cualquier proceso penal y estafa o problema severo generado en el ámbito digital.