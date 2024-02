CLERHP Estructuras y Archipelago International suscriben una alianza estratégica en Larimar City

La multinacional española CLERHP Estructuras y el grupo internacional de gestión hotelera ARCHIPELAGO International, uno de los líderes en el Sudeste Asiático han suscrito un acuerdo marco de alianza estratégica, con condiciones de joint venture, para la gestión y administración de un mínimo de mil viviendas en el desarrollo urbanístico más ambicioso de República Dominicana, Larimar City & Resort, proyecto insignia de la línea de promoción inmobiliaria de la cotizada Clerhp.

Ambas compañías llevarán a cabo de forma conjunta la administración y gestión de proyectos con explotación en exclusiva en las modalidades de ‘condo-hotel’ y ‘Branded residences’.

Los primeros proyectos serán las Branded Residences ‘ASTON Towers’, que constan de 432 residencias; y ‘Paradise Tower by HARPER’, con 144 residencias.

El grupo Archipelago International queda oficialmente acreditado como una de las empresas gestoras de programas de renta vacacional en Larimar City & Resort. Los clientes de Larimar podrán elegirla para la administración de sus propiedades, incorporando la exclusividad y el carácter que define a cada uno de los proyectos incluidos en el citado acuerdo: ‘Paradise Tower by Harper’, ‘The Aston Towers Branded Residences’; y Grand Aston Golf Hotel & Residences.

Archipelago International será responsable de la gestión operativa, administrativa y comercial de parte de los centros de consumo y esparcimiento que ambas partes acuerden implementar en estos proyectos, como restaurantes, tiendas, mini markets, bares, spas, centros de masajes, etc. Próximamente, se anunciarán más proyectos, que ya están siendo diseñados a través de esta alianza estratégica.

La participación en este desarrollo del grupo Archipelago, considerado uno de los 50 mejores operadores hoteleros del mundo, es una muestra más de la relevancia que ha adquirido esta ‘Smart City’, llamada a convertirse en el modelo a seguir a la hora de proyectar las ciudades del futuro, donde el diseño, la arquitectura y la urbanización de los espacios públicos están orientados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El presidente de la cotizada CLERHP Estructuras, Juan Andrés Romero, concluye que “La entrada de Archipelago en Larimar City está en perfecta sintonía con nuestros objetivos iniciales de calidad en la gestión y en la prestación de servicios para los habitantes de la ciudad.

La apuesta de Archipelago Int. por el proyecto es una demostración más de que nuestra compañía y este desarrollo han generado con la confianza de las marcas líderes del turismo y la hostelería, y merece la confianza del mercado como una de las mejores opciones de invertir en República Dominicana. Seguiremos apostando por la innovación y la excelencia en cada operación y en cada proyecto, con el objetivo mantener nuestra posición de liderazgo en el sector”.

Por su parte, el vicepresidente de Las Américas de Archipelago International, José Luis Leonardo, explica que “desde el primer momento, vimos en este proyecto el lugar y el momento adecuados para, por un lado, fortalecer nuestra presencia en el Caribe, y por otro, configurar y desarrollar los servicios de hostelería y renta vacacional en Larimar City, asegurando con nuestras marcas los niveles de calidad y atención exclusiva que se buscan para los residentes y visitantes de este proyecto espectacular”.

Sobre Larimar City & Resort El proyecto inmobiliario más innovador y ambicioso de Punta Cana es ya un referente internacional en sostenibilidad, respetuoso con el medioambiente y conectando a las personas con la naturaleza y el ocio saludable en el exterior. Sus zonas ajardinadas, senderos y carriles deportivos rodean las 160 torres de la ciudad (más de 20.000 viviendas) -facilitando la movilidad a pie o en bicicleta- y conectan a sus habitantes con un espacio natural único.

Larimar City es sostenible: fuentes de energía renovable, reutilización de aguas residuales y potabilización del agua para optimizar al máximo todos los recursos.

La ciudad-resort integra a la perfección todos los servicios y comodidades imaginables en un entorno privilegiado: hoteles; universidad; colegios; hospital; centros de salud; zonas de negocios, comerciales y deportivas; campo de golf (18 hoyos) con villas; grandes zonas verdes con lagos rodeados de parques… y más de 3 kilómetros de playas artificiales en el malecón que acoge los más diversos negocios de restauración y ocio, que disfrutarán de unas vistas infinitas espectaculares.

Sobre CLERHP Estructuras CLERHP Estructuras, S. A. es una multinacional cotizada en el mercado bursátil español, convirtiéndose en la empresa más rentable del BME Growth en 2023.

Su liderazgo en el diseño, cálculo y construcción de estructuras continúa marcando la pauta en innovación y excelencia. La empresa, con una trayectoria consolidada, demuestra su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia en cada uno de los proyectos.

El grupo cuenta con oficinas y delegaciones en España, Paraguay, Uruguay y Bolivia, donde desarrolla proyectos de gran valor añadido para sus clientes, y está formado por una ingeniería multidisciplinar con una importante cartera comercial, un modelo financiero innovador y desarrollos propios de I+D+i.

Con Larimar City & Resort, el grupo Clerhp abre una nueva línea de negocio de promoción inmobiliaria, en la que vuelca toda la experiencia acumulada durante años en el entorno internacional.

Sobre Archipelago International Archipelago International es el grupo privado de gestión hotelera más grande del sudeste asiático, con más de 45,000 habitaciones en más de 200 destinos del sudeste asiático, Oceanía, Oriente Medio, África y el Caribe.

Tiene un portafolio en rápido crecimiento en la región de las Américas con 5 hoteles y resorts en funcionamiento (3,242 habitaciones) y una cartera de desarrollo de 7,000 habitaciones en 28 futuros proyectos. La compañía proporciona soluciones de hospitalidad y tecnología avanzada para hoteles, resorts y residencias a través de sus 11 marcas galardonadas, que incluyen ASTON, HUXLEY, Alana, Favehotel, Harper, Powered by Archipelago, entre otras.

Estas marcas están posicionadas en diferentes segmentos del mercado, desde hoteles de presupuesto hasta hoteles, resorts y residencias de lujo.

Su crecimiento constante, la variedad de marcas hoteleras y la adopción de tecnología avanzada han sido factores clave en su éxito y expansión en la industria hotelera.