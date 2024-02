MiArcade ofrece servicios de alquiler de máquinas recreativas para fiestas inolvidables

Organizar un evento no es una tarea sencilla, considerando que, progresivamente, las personas han comenzado a dejar atrás las fiestas tal y como se conocen, optando en su lugar por elementos diferentes, divertidos, sorprendentes y únicos. En este contexto, las máquinas de arcade se están convirtiendo en una tendencia, ya que son una propuesta diferente, original y que asegura muchísima diversión. La firma MiArcade es una compañía dedicada no solamente a la venta de máquinas de arcade personalizadas, sino también al alquiler de recreativas para convertir cualquier evento en una auténtica celebración inolvidable que estará en boca de todos.

¿Por qué alquilar una máquina de arcade para eventos? Una máquina de arcade es capaz de lograr muchas emociones en un evento, como, por ejemplo, un efecto sorpresa, curiosidad, originalidad y por supuesto mucha diversión. Y es que las fiestas son precisamente para eso, para divertirse, y estas recreativas son perfectas para conseguirlo. Además, añade un plus que, actualmente, es muy demandado: la nostalgia.

Jugar en una recreativa de estas hace que cualquiera se sienta un niño otra vez, recordando los mejores momentos en salones pasado un buen rato con su juego favorito. Por otro lado, una máquina de arcade ofrece personalidad a una fiesta, así como originalidad. Después de todo, no es muy común ver este tipo de máquinas en fiestas, lo que hace que causen ese efecto sorpresa cuando las personas la ven. Adicionalmente, al pasar un rato jugando en estas máquinas de arcade las personas volverán a casa satisfechos de haber pasado un rato sumamente divertido, lo que quedará en su memoria durante mucho tiempo.

Alquiler de máquinas de arcade para fiestas y eventos La empresa MiArcade ofrece entre sus servicios el alquiler de recreativas arcade para todo tipo de fiestas, celebraciones y eventos corporativos. Están disponibles toda una gama de máquinas clásicas de la década de los 80 y 90, todas ellas con una amplia variedad de diseños para que el cliente elija la que se adapte mejor a la temática de su fiesta o, simplemente, la que más le guste. Pero eso no es todo, sino que para hacer aún mejor su oferta, la empresa ofrece la posibilidad de personalizar la máquina, para que el cliente obtenga un producto a medida. Entre las recreativas disponibles están las máquinas de arcade Lowboy, Bartop, futbolines, Air Hockey, mesas de Ping Pong y hasta máquinas recreativas de baile. Todas ellas se pueden alquilar para cumpleaños, bodas, comuniones, congresos, eventos corporativos, etc.

Por último, hay que mencionar que el alquiler de recreativas de MiArcade se puede hacer completamente online a través de su sitio web. Ellos se encargan de entregar y recoger la o las máquinas en el lugar del evento. Adicionalmente, ofrecen un precio especial en pedidos de más de 3 máquinas.