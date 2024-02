Recuperación ante desastres en centros de datos, con los servicios de JMG Virtual Consulting

Contar con un servicio de recuperación ante desastres resulta fundamental para las organizaciones, ya que posibilita recuperar rápidamente el acceso a la infraestructura de TI y restablecer su funcionamiento, en un contexto en el que las cargas de trabajo se encuentran expuestas a errores, corrupción de datos y ataques maliciosos, entre otras amenazas.

En este sentido, JMG Virtual Consulting ofrece a las empresas la posibilidad de proteger sus cargas de trabajo on-premise o en AWS a través de un servicio basado en una solución ideal de automatización de planes de recuperación como VMware Site Recovery.

¿Cuáles son las ventajas de la recuperación ante desastres como servicio? En los últimos años, el considerable aumento del número de catástrofes naturales, como huracanes, incendios forestales, inundaciones y terremotos, sumado a la proliferación de los ciberataques, los cortes de energía y los fallos de equipos han generado en las empresas la necesidad de planificar la recuperación ante desastres para garantizar la continuidad del negocio. En este escenario, son cada vez más las compañías que apelan al modelo de recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) para almacenar copias de seguridad de sus datos y de la infraestructura de TI en entornos de informática de nube de terceros.

De esta manera, las organizaciones no deben preocuparse por gestionar o adquirir todos los recursos necesarios para la recuperación ante desastres, dejando esta tarea en manos de los expertos de la firma proveedora del servicio. A su vez, esta opción puede resultar más conveniente económicamente, puesto que destinar personal y una segunda infraestructura a la espera de que ocurra un desastre implica un gasto importante.

La solución del VMware Site Recovery Manager (SRM) VMware Site Recovery Manager (SRM) es una solución empresarial diseñada para planificar, probar y ejecutar la recuperación ante desastres de máquinas virtuales entre un sitio protegido (donde residen las máquinas virtuales) y un sitio de recuperación (donde se restaurarán las máquinas virtuales en caso de un desastre).

Beneficios clave de VMware SRM:

Minimiza el tiempo de inactividad: SRM automatiza la conmutación por error y la recuperación de máquinas virtuales en caso de un desastre, lo que minimiza el tiempo que sus aplicaciones y servicios críticos no están disponibles.

Mejora la continuidad del negocio: SRM garantiza que sus aplicaciones y servicios sigan funcionando incluso en caso de un desastre, lo que mejora la continuidad del negocio.

Simplifica la recuperación ante desastres: SRM proporciona una interfaz centralizada para gestionar y ejecutar la recuperación ante desastres, lo que simplifica el proceso y reduce el riesgo de errores.

Reduce los costes operativos: SRM automatiza tareas manuales y reduce la necesidad de intervención humana, lo que reduce los costes operativos.

Proporciona pruebas sin impacto: SRM permite probar planes de recuperación ante desastres sin afectar a las operaciones en curso, lo que garantiza que sus planes sean viables.

Características principales de VMware SRM:

Planificación de recuperación ante desastres: SRM le ayuda a crear planes de recuperación detallados para sus máquinas virtuales.

Pruebas sin impacto: SRM le permite probar sus planes de recuperación ante desastres sin afectar a la producción.

Conmutación por error automática: SRM automatiza la conmutación por error a su sitio de recuperación en caso de un desastre.

Recuperación automática: SRM automatiza la recuperación de sus máquinas virtuales a su sitio protegido una vez que el desastre ha remitido.

Replicación de almacenamiento: SRM replica los datos de las máquinas virtuales de su sitio protegido a su sitio de recuperación.

Monitorización y alerta: SRM supervisa el estado de su entorno de recuperación ante desastres y le alerta de cualquier problema potencial.

Casos de uso de VMware SRM:

Recuperación de desastres para centros de datos locales

Recuperación de desastres para nubes públicas y privadas

Migración planificada de centros de datos

Pruebas de recuperación ante desastres sin impacto

En resumen, VMware SRM es una solución eficaz para proteger sus máquinas virtuales y aplicaciones críticas de los desastres, ayudando a minimizar el tiempo de inactividad, mejorar la continuidad del negocio, simplificar la recuperación ante desastres y reducir los costes operativos.

Servicios de recuperación ante desastres en centros de datos, de la mano de JMG Virtual Consulting Con VMware Site Recovery, JMG Virtual Consulting ayuda a sus clientes a proteger sus cargas de trabajo en sus centros de datos on-premise y en VMware Cloud on AWS con recuperación ante desastres como servicio a la carta. Para ello, esta solución integra las probadas tecnologías de replicación, coordinación y automatización, preservando las aplicaciones en caso de fallos del sitio.

Así, no solo es posible reducir los requisitos de un sitio de recuperación secundario, sino también acelerar el tiempo de protección y simplificar las operaciones de recuperación ante desastres. Además, JMG Virtual Consulting ofrece la posibilidad de optar por una recuperación ante desastres a la carta, con un servicio fiable y rentable.

Con el aval de más de 285 clientes satisfechos y casi 300 proyectos exitosos, JMG Virtual Consulting se ha posicionado como una referencia en el ámbito de la virtualización, el cloud computing y la formación en VMware, Amazon Web Services y ciberseguridad.