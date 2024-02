Instituto Cervantes e Hislibris apoyan 'Caos, el águila y la cruz' y los 10 años de investigación de Gregorio Muelas

La prestigiosa Hislibris, autoridad literaria, selecciona la novela como candidata a mejor novela histórica del 2023.

El instituto Cervantes y la Universidad de Leeds han convocado al autor para un encuentro literario.

La editorial prepara la segunda edición a los dos meses del lanzamiento.

La última novela del historiador saguntino Gregorio Muelas, Caos, el águila y la cruz, a solo dos meses de su lanzamiento tiene prácticamente agotada la primera edición, con más de 1.200 ejemplares vendidos. La obra ha alcanzado logros significativos, consolidando su potencial en el exigente mundo de la literatura histórica contemporánea.

Reconocimiento de Hislibris: Caos, el águila y la cruz ha sido seleccionada por Hislibris, prestigiosa autoridad en literatura histórica, como candidata a la mejor novela del año de este género. Este reconocimiento subraya la calidad y el rigor histórico de esta apasionante obra de Muelas.

Interés académico internacional: la relevancia de la novela trasciende fronteras. Gregorio Muelas ha sido invitado por prestigiosas instituciones académicas, incluyendo la Universidad de Leeds junto al Instituto Cervantes este mes de febrero, para debatir sobre su obra literaria y el Imperio Romano.

Top en ventas nacionales: la novela se ha posicionado como la sexta más vendida en la categoría de novela histórica en las principales cadenas de distribución a nivel nacional, un indicador claro de su magnífica acogida.

Gregorio Muelas hace aflorar la intriga en un apasionante periodo bastante desconocido para el gran público, el dominado por Constantino el Grande, primer emperador cristiano. Un particular momento histórico al que el autor ha dedicado más de una década de investigación. De hecho, es una obra que nace planteada como una trilogía. Así, CAOS I. El águila y la cruz es la primera entrega de la saga “Caos”.

En el 310 d. C. el Imperio Romano se encuentra más dividido que nunca. La Tetrarquía se encamina a su fin. Con Diocleciano, fundador de dicho sistema de gobierno, retirado en su palacio de Spalatum y Galerio, su heredero, víctima de una terrible enfermedad, Constantino y Majencio se disputan el poder sobre Roma en occidente, mientras Licinio y Maximino Daia se enfrentan por el dominio de Tracia en oriente. Solo puede quedar uno en cada parte del Imperio.

De esta manera, el autor saguntino narra las guerras civiles entre los tetrarcas y reconstruye con maestría excepcional la grandeza, la ambición, la violencia y la sensualidad de la Roma imperial de comienzos del siglo IV, elevando la acción histórica a las cumbres del género.

Sobre el autor

Gregorio Muelas (Sagunto, 1977) es historiador, escritor, poeta y editor valenciano, codirector de la revista literaria Crátera. Escribe crítica literaria y cinematográfica, y es miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos

Según su editor, Toni Alcolea, «en Olé Libros estamos orgullosos de apoyar y difundir la literatura histórica cimentada con apasionante rigor. Caos, el águila y la cruz no es solo un logro para Gregorio Muelas, sino también un triunfo para la literatura histórica en España y su potencial más allá de nuestras fronteras».