¿Cómo son las licencias Copilot para Microsoft 365?

Las licencias Copilot para Microsoft 365, a la hora de mejorar el rendimiento e impulsar la creatividad de un equipo en una empresa, son una de las mejores opciones, pues permiten disponer de las funcionalidades de inteligencia artificial (IA) en las tareas diarias en combinación con las herramientas de productividad.

En este aspecto, SEMIC, proveedor global de soluciones y servicios IT con más de 4 décadas de trayectoria en el mercado español y Partner destacado de Microsoft, se erige como una opción ideal para contratar las licencias Copilot para Microsoft 365 y añadir este complemento de IA en el puesto de trabajo.

Beneficios de contar con las licencias Copilot para Microsoft 365 Las licencias Copilot para Microsoft 365 ofrecen múltiples ventajas al momento de potenciar la productividad y la creatividad dentro de una empresa. En primer lugar, contratar el addon de Copilot permite resumir y organizar las reuniones de Teams, logrando una mayor eficiencia y posibilitando que los miembros del equipo puedan ponerse al día en la conversación, determinar puntos de discusión clave y sintetizar acciones pactadas.

A su vez, sirve para perfeccionar las habilidades de escritura de los usuarios, no solo con la creación de documentos de Word en colaboración con Copilot, sino también con las opciones de generar borradores fácilmente, de agregar contenido a documentos existentes y de resumir textos sin esfuerzo. Por otra parte, este complemento mejora sustancialmente el análisis de datos y la toma de decisiones, identificando tendencias, explorando hipótesis y revisando sugerencias para mejorar el negocio, además de transformar las presentaciones con imágenes generadas por IA y de proporcionar respuestas útiles y resumidas en cualquier búsqueda de Bing.

Contar con SEMIC para contratar las licencias Copilot para Microsoft 365 Con una experiencia de más de 40 años ayudando a empresas privadas y administraciones públicas a mejorar su competitividad a través de las nuevas tecnologías, SEMIC ha logrado posicionarse como uno de los proveedores globales de soluciones y servicios IT más destacados de España, y en especial como Partner de Microsoft, contando ya con 4 Partner Designations del fabricante (Seguridad, Data & IA, Modern Work e Infraestructura Azure). En este escenario, quienes busquen adquirir las licencias Copilot para Microsoft 365 pueden hacerlo mediante esta firma, con un formato de contratación anual por usuario.

Asimismo, cabe señalar que Copilot está disponible sin un número mínimo de licencias contratadas y se puede añadir a Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Office 365 E3, Office 365 E5, Microsoft 365 E3 o Microsoft 365 E5.

Por lo tanto, las licencias Copilot son ideales para las organizaciones que necesiten ganar en productividad y creatividad por medio de las funcionalidades de la IA combinadas con las herramientas de Microsoft 365.