Un estudio avala la revolución energética de Turbofans que ahorra hasta un 60% en la factura de calefacción y climatización

En un mundo donde la eficiencia energética y la sostenibilidad se han convertido en pilares fundamentales para el futuro del planeta, Turbofans emerge como una solución innovadora y económica para la climatización doméstica. Un estudio reciente realizado en una vivienda en Móstoles, Madrid, ha demostrado cómo los productos de Turbofans pueden transformar no solo la forma en que se climatizan los hogares, sino también cómo se puede contribuir positivamente al medio ambiente y a la economía personal Un estudio revelador

La investigación llevada a cabo por Turbofans ha puesto de manifiesto resultados sorprendentes. Utilizando la tecnología punta en una bomba de calor aire-agua (aerotermia), junto con equipos Turbofans en radiadores convencionales, se ha conseguido un ahorro anual del 55% en calefacción, lo que se traduce en 487€ menos en la factura de una familia normal media. En cuanto a refrigeración, el ahorro alcanza un impresionante 75%, o 302€ anuales. Esto suma un ahorro total de 790€ al año, es decir, una reducción del 60% en los costes de climatización de una vivienda tipo en un municipio de Madrid. (Ver gráfico 1)

Impacto ambiental positivo

Más allá de los beneficios económicos, el estudio de Turbofans destaca por su compromiso con el medio ambiente. Esta iniciativa no solo reduce significativamente las emisiones de carbono asociadas a la climatización doméstica, sino que también promueve un modelo de consumo energético sostenible y responsable.

El impacto ambiental positivo se deriva principalmente del uso eficiente de la energía y la reducción del consumo energético total. Aunque a primera vista puede parecer que simplemente se añaden ventiladores a los radiadores, esta medida mejora la distribución del calor y la eficiencia de los sistemas de calefacción existentes. Al optimizar el rendimiento térmico de los radiadores, se necesita menos energía para alcanzar y mantener una temperatura confortable en el hogar. Además, si la energía consumida por estos sistemas proviene de fuentes renovables, el impacto ambiental se reduce aún más al disminuir la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Esta combinación de eficiencia energética y energía renovable conduce a un impacto ambiental positivo.

Testimonios de cambio

Usuarios que han implementado las soluciones de Turbofans en sus hogares reportan no solo una notable disminución en sus facturas de energía, sino también una mejora en la comodidad y el ambiente de sus espacios. "La diferencia ha sido notable desde el primer día. No solo estamos ahorrando dinero, sino que también tenemos la tranquilidad de estar contribuyendo a un futuro más verde", comenta uno de los usuarios satisfechos.

Andrés - Local Guide

"Al principio me pareció un producto milagro de teletienda, pero como la idea me parecía brillante, compré uno grande de 11 elementos para el salón. El resultado real es sencillamente espectacular. Se coloca debajo del radiador en un plis plas con unos imanes potentes, se enchufa el Turbofan a la red con un adaptador, enciendes el radiador y a los 5 minutos cuando detecta calor, los ventiladores comienzan a impulsar aire caliente por arriba de forma totalmente silenciosa. Más sencillo y eficiente, imposible. En 30 minutos pasé de 17º a 21º. Y los ventiladores siguen funcionando un tiempo, incluso después de apagar el radiador. Voy a comprar un par más para cocina y habitación. Enhorabuena por el invento".

Diego - Local Guide

"De momento muy bien, verdaderamente funcionan y se nota en que caliente las habitaciones y casa antes corta la caldera con el consecuente ahorro en combustible de momento y está contento, un buen producto. Gracias Turbofan. Hola a tod@s, este es el segndo año que pone en marcha la calefacción con TURBOFANS ya dijo el año pasado que eran todo un acierto, pero este año ha sustituido la caldera de gasoleo por una aerotermia para agua, calefacción y refrigeración y asegura que es un acierto total en eficiencia, ahorro y funcionamiento y con los TURBOFANS tiene refrigerada la casa sin tener que gastar en fancois, los tiene instalados en dormitorios y salón total 6 unidades y fenomenal, los recomienda al 100%. Un saludo".

Alberto - Reseña Google

"Compró uno para radiador de aluminio de 11 módulos para probar. El resultado un éxito. Era para un salón relativamente grande que de normal tardaba unas 3 horas en alcanzar la temperatura objetivo por las mañanas. Desde que está instalado, el Turbofan tarda menos de la mitad de tiempo. La instalación es súper sencilla y queda totalmente integrado en la estética del radiador. Totalmente recomendable la compra. Comprará alguno más para otras habitaciones. El envío tb ha sido muy rápido".

Carlos - Reseña Google

"Excelente inversión, en su caso, con una caldera de condensación cuyo funcionamiento óptimo es 45ºC, permite mantener la casa en Valencia confortable en invierno con mucho menor consumo de gas que cuando tenía los radiadores a 70ºC. Recomendable 100%".

Un futuro sostenible y económico

La visión de Turbofans va más allá de ofrecer productos de climatización. Se trata de cambiar la narrativa en torno al consumo energético en los hogares, proponiendo soluciones que no comprometan el bienestar del planeta ni el de las futuras generaciones. Con la tecnología de Turbofans, el ahorro económico se encuentra de la mano con la responsabilidad ambiental, ofreciendo una alternativa viable y atractiva en el mercado de la climatización.

Turbofans invita a todos a ser parte de esta revolución energética. "Ya sea que estés buscando reducir tus gastos en climatización o simplemente quieras hacer tu parte por el medio ambiente, los productos de Turbofans ofrecen una solución eficaz y accesible", indica uno de sus inventores. Para más información sobre cómo se puede transformar un hogar con Turbofans, se puede visitar su página web.

La eficiencia energética y la sostenibilidad ya no son solo deseables, sino esenciales para el futuro. Con el estudio de consumos reales de Turbofans, queda demostrado que es posible combinar ahorro, confort y responsabilidad ambiental en una solución integral para la climatización de los hogares. Turbofans no solo propone una alternativa económica y ecológica, sino que lidera el camino hacia un futuro más sostenible para todos.