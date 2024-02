Las ventajas que ofrece el software hostelería de Foodeo

Uno de los factores que ha marcado la diferencia entre los negocios de hostelería que logran mantenerse en pie en el mercado y aquellos que quedan en el camino es la capacidad para adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos.

La tecnología no solamente ha ayudado a explotar la creatividad y el rendimiento de las empresas de hostelería, sino que además ha servido para optimizar procesos, costes y tiempo, así como para mejorar aún más la satisfacción del cliente. En este contexto emerge Foodeo como un potente software hostelería TPV y APP, exclusivo para este sector, que forma parte de las nuevas tendencias digitales que se aplican en el mismo.

El sector de la hostelería y sus últimas tendencias tecnológicas La tecnología y la digitalización han llegado para hacer mucho más fácil y más eficiente la gestión empresarial, y el sector de la hostelería no se ha quedado atrás en este aspecto. Estas son algunas de las tendencias tecnológicas en este sector que se deben conocer. Una de las principales tendencias es la utilización del Big Data para el mejoramiento del rendimiento y el aprovechamiento de los datos transaccionales. De la misma manera, se encuentran en boga el uso de software y sistemas de gestión que cuenten con todas las herramientas necesarias para el back-office y que permitan ver de forma detallada los datos de la empresa y la personalización de la analítica.

Actualmente, también se están utilizando mucho los modelos híbridos y la inteligencia artificial, principalmente para mejorar la experiencia del servicio al cliente. Otras tendencias tecnológicas muy empleadas actualmente son los pedidos online, optimización de operaciones con IA y el uso de datos del cliente para su seguimiento, digitalización de las listas de control, entre otras.

Todas las herramientas necesarias para la hostelería en un mismo software Foodeo, de hecho, es más que un software hostelería porque se trata de un conjunto de soluciones tecnológicas especialmente pensadas para convertir cualquier negocio de este sector en uno puntero. Por medio de esta plataforma no solamente se optimiza el servicio y la satisfacción del cliente, sino que además se mejora el trabajo del equipo de empleados, la gestión del negocio, la automatización de tareas y mucho más.

En concreto, este programa ofrece TPV para la gestión del negocio mediante un sistema único, comanderos para agilizar el servicio sin tener que repetirlo en la cocina, y una herramienta para el control de toda la facturación. Además de eso, cuenta con un módulo de reservas para el cliente y para la gestión de las mismas, centro de stock para el control del almacén y carta digital para la realización de pedidos por intermedio de código QR.

Finalmente, dispone de una pantalla de cocina para gestionar los pedidos en cocina digitalmente y una función especial para pedidos a domicilio. En definitiva, este tipo de software contienen todo lo necesario para llevar un negocio al siguiente nivel y además aprovechar lo último en tendencias tecnológicas del sector.