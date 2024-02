La firma de moda Lolitas&L presenta su nueva colección primavera-verano 2024

Una vez pasadas las Navidades y las rebajas de enero, llega el momento de que las marcas de ropa para mujer comiencen a presentar en su catálogo la colección primavera-verano 2024. Esto es fundamental para que todo el mundo tenga tiempo de renovar el armario antes de que llegue el buen tiempo.

Una de las firmas que ya está a punto para la próxima temporada es Lolitas&L. Esta destacada compañía anuncia que se acerca el lanzamiento de su nueva colección, para la que ya tienen listas todas las prendas. En este artículo, repasan las tendencias más llamativas que sus clientas podrán encontrar.

¿Qué modas seguirá la colección primavera-verano del año 2024? El cambio de estación siempre es un buen momento para dejar atrás los colores sobrios y tejidos gruesos, y lanzarse a probar nuevas tonalidades, telas más frescas y cortes atrevidos. Para esta temporada, Lolitas&L busca seguir las nuevas tendencias que marca el mundo de la moda, sin alejarse demasiado de las ideas que siempre la han caracterizado. Con esto en mente, han preparado una colección muy versátil, perfecta para mujeres de cualquier edad que saben cómo vestir bien.

Según Raquel Higueras, diseñadora de la firma, en la nueva línea, "la tendencia más clara son los vestidos". Estos se podrán encontrar en materiales estampados, fluidos y de jersey. También destacarán tejidos más atrevidos, como tul, red o encaje transparente. Por otro lado, la profesional destaca que "las felpas y camisetas son siempre un must en todas las colecciones. Y en esta ocasión, concretamente, los vestidos largos y cortos se llevan gran parte de la importancia, junto con la variedad de tejidos y estampados".

Las influencias a la hora de preparar la colección primavera-verano 2024 están presentes de forma muy clara. Raquel Higueras ha logrado fusionar estilos tan opuestos como son el freestyle, muy casual y de calle, con el minimalismo que aportan las tendencias nórdicas. El Copenhagen style se manifiesta en "los colores neutros y sencillos, así como en los estilismos en tejidos básicos, como jersey de algodón y nuestras felpas, también de algodón orgánico". Por otro lado, las prendas también beben del maximalismo del portuguese style, una tendencia "con vestibilidades mucho más over, muchos colores y estampados 3D, tejidos más fluidos...".

De esta forma, la colección es ideal tanto para las mujeres que busquen un maxidress minimalista como para las que disfruten con un miniviestido de estampado floral muy veraniego.

Calidad en cada una de sus prendas Desde Lolitas&L, trabajan para que cada colección que lanzan al mercado refleje sus valores. Por eso, garantizan que todas sus prendas son de origen nacional o europeo, buscando cuidar el diseño y la calidad como señas distintivas.

Para facilitar la experiencia de compra a sus clientas, la nueva colección primavera-verano 2024 podrá encontrarse en diversas tiendas multimarca y en su página web. De esta forma, se podrán comprar los looks más ideales desde la comodidad de casa, donde se recibirán entre 3 y 4 días hábiles después. Los envíos son gratis a partir de 50 €, y el precio del pedido siempre incluye los posibles cambios de talla o devoluciones.

Disfrutar de la moda casual de primavera-verano está al alcance de todas las mujeres, gracias a los nuevos diseños que presenta Lolitas&L.