Aprender inglés practicando fútbol con entrenadores de un equipo favorito de la Liga Inglesa

Los campamentos de deportes en inglés son unos programas que están siendo muy solicitados hoy en día y se ofrecen por agencias especializadas como International Education Advisor.

Los mismos se caracterizan por ofrecer una inmersión total para que los participantes disfruten de actividades deportivas mientras perfeccionan sus habilidades lingüísticas. Estos campamentos generalmente se desarrollan en un ambiente dinámico y divertido, donde cada día es una oportunidad para fortalecerse física y mentalmente, mientras se aprende un idioma nuevo. Además, a la batuta de este tipo de actividades se encuentran presentes entrenadores expertos que acompañan a los jugadores en todo momento para que no pierdan el enfoque en la búsqueda de sus objetivos.

Conocer los campamentos de deportes e inglés organizados por Nike y las principales academias de fútbol de la Liga Inglesa International Education Advisor es una academia que pone a disposición de jóvenes y adultos experiencias educativas como cursos y campamentos de deportes e inglés que se realizan en naciones como Reino Unido e Irlanda. Además, se ofrece asesoría gratuita y personalizada a todas aquellas personas que quieren estudiar el idioma universal en el extranjero.

Los campamentos que fusionan deportes con el aprendizaje de la lengua inglesa acogen a niños y niñas para que aprendan diferentes deportes como fútbol, tenis, baloncesto, danza, golf, rugby o hockey. Una de las particularidades de estos programas de entrenamiento es que son diseñados e impartidos por entrenadores de Nike o por fundaciones como las del Chelsea FC, el Manchester City FC o el Liverpool FC.

Cada individuo puede elegir la alternativa que más se adapte a sus necesidades y requerimientos. Por ejemplo el campamento de el Chelsea FC Foundation ofrece un plan de estudio similar al que sigue la Academia del Chelsea Football Club. El mismo puede ser de 6 o 13 noches e incluye un día de entrenamiento en el Centro de Entrenamiento del Chelsea, visita al Stamford Bridge, prácticas, partidos, excursiones, comidas, alojamientos, entre otras cosas.

Otra de las opciones es el del Manchester City FC. Quienes se inscriban en este programa harán sus prácticas en el campo donde juegan los profesionales del Manchester City y aprenderán inglés mediante actividades de inmersión en el aula.

No solo se trata de fútbol, se trata de todo tipo de deporte Por su parte, los campamentos de Nike Sports pueden ser de disciplinas deportivas como el golf, la danza, el tenis, el básquetbol, entre otros. Los estudiantes reciben entrenamiento generalmente de ex atletas y disfrutan de partidos y excursiones, entre otras experiencias.

Cualquier programa que se elija ofrece muchos beneficios, dado que están muy bien estructurados. Primero que nada, los individuos desarrollan habilidades de independencia y de responsabilidad. Además, mejoran la capacidad de trabajar en equipo.

En conclusión, los campamentos en los que se enseña una actividad deportiva y a la par un idioma como el inglés son una gran oportunidad para hacer que los niños y jóvenes tengan un futuro prometedor.