El imitador de Luis Miguel puede sorprender a los invitados de una fiesta

Destacado por la reconocida revista Billboard como uno de los artistas latinos más taquilleros de la historia, Luis Miguel ha logrado mantenerse como una de las estrellas más exitosas de la música romántica, con un repertorio que ha enamorado a millones de fanáticas alrededor del mundo.

En este contexto, el show de Luis Miguel 2 se ha convertido en una de las mejores opciones para quienes desean disfrutar de las canciones de “El Sol de México” en sus eventos, con la presentación del imitador de Luis Miguel, quien ofrece un espectáculo de primer nivel para deslumbrar a la homenajeada y sus invitados.

Guillermo Elías es un doble reconocido por Luis Miguel Con una trayectoria de 2 décadas como imitador de Luis Miguel, el artista argentina Guillermo Elías no solo ha sabido sacar provecho de su gran parecido físico con el cantante mexicano, sino que ha explotado su talento para la actuación y el canto, emulando de forma perfecta tanto los gestos como la voz de “Luismi”. De esta manera, Elías ha ido ganando cada vez más protagonismo en eventos y en programas de televisión, por eso ha llegado a ser reconocido por el mismísimo Luis Miguel como el doble que mejor lo imita.

Por lo tanto, el show de Luis Miguel 2 es una de las mejores alternativas para los fans que quieran disfrutar la sensación de tener cerca al astro de la música, escuchando en vivo sus grandes éxitos, ya sea en un evento corporativo, un cumpleaños, una boda o en cualquier otra celebración.

El show del imitador de Luis Miguel Luis Miguel 2 es un show ideal para las personas que busquen un espectáculo original, romántico y divertido. En este contexto, el imitador de Luis Miguel se presenta durante 45 minutos en los que realiza una entrada sorpresa para impresionar a los asistentes y repasa la carrera del cantautor, cantando todos sus hits. Entre ellos, se encuentran desde boleros y rancheras hasta tangos y clásicos pop, como Cuando calienta el sol, La chica del bikini azul, Será que no me amas, Amor, amor, amor, Te necesito y Te propongo esta noche, entre otros.

Así, la primera parte de la actuación se centra en el romanticismo, destacando a los novios o a la homenajeada, quienes podrán bailar con el imitador de Luis Miguel.

Por otro lado, en la segunda etapa del show, los invitados se suman para seguir la coreografía de las canciones más movidas. Asimismo, cabe mencionar que existe la posibilidad de acompañar la noche con el vino de autor de Guillermo Elías llamado Mis Romances.

En el momento de animar una fiesta, el imitador de Luis Miguel garantiza diversión, romanticismo y originalidad.