Los especialistas en recuperar la sonrisa y la salud bucodental con implantes dentales cerámicos de Clínica Biorigenera

Debido a que mejora la estética de forma considerable y resulta ideal para generar más confianza, empatía y positividad, tener una buena sonrisa es un aspecto importante para cualquier persona.

Hay muchas personas que han perdido sus dientes por diversos motivos como la edad, un accidente, una afección o genética y que, por lo tanto, no pueden disfrutar de una sonrisa 10. En este tipo de situaciones, una gran solución pasa por la colocación de implantes dentales cerámicos con especialistas en el área como los de Clínica Biorigenera. Esta clínica ayuda a recuperar la sonrisa y salud de sus pacientes a través de dicha integración basada en implantación biológica avanzada.

Clínica Biorigenera, especialistas en implantación biológica en Barcelona La Clínica Biorigenera es conocida por especializarse en medicina regenerativa, ozonoterapia, acupuntura, homeopatía e implantación biológica. Esta última, la empresa la define como un método moderno centrado en la rehabilitación implantoprotésica de la boca. Durante esta rehabilitación, se realiza la búsqueda de la causa psicoemocional que hace que se genere una pérdida dentaria considerable.

Los recursos a utilizar en el tratamiento son los implantes dentales cerámicos, los cuales son reconocidos por no producir ningún rechazo del sistema inmunológico. Estos implantes son atornillados en el hueso del maxilar o mandíbula, generando una integración fija superior a las dentaduras postizas.

Es importante mencionar que, el equipo de implantación biológica de Clínica Biorigenera está compuesto por especialistas en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas como la piezocirugía y la cirugía magnetodinámica. De esta manera, la clínica puede garantizar a sus pacientes una recuperación efectiva, precisa y segura de sus sonrisas y salud de la boca.

¿Cuáles son los beneficios de los implantes dentales cerámicos? Los implantes dentales cerámicos ayudan a proteger la salud bucodental de las personas que han perdido uno o más dientes. Esta protección es esencial debido a que los espacios dejados por dicha pérdida promueven el movimiento de otros dientes y afectan el bienestar general de la boca. Estos implantes también son reconocidos por ofrecer soluciones discretas y estéticamente adecuadas a sus propietarios. Por lo tanto, los pacientes que recurren a un tratamiento de implantación biológica consiguen una sonrisa natural, agradable y limpia.

Por otra parte, estos componentes modernos están creados con materiales altamente resistentes como la zirconia (Cerámica HiTech). Como resultado de ello, las personas que utilizan implantes dentales obtienen una solución a largo plazo para la recuperación de sus sonrisas. Como punto extra, el tratamiento quirúrgico para la integración de estos componentes no causa dolor, no es invasivo y la recuperación de la boca resulta mucho más rápida que en las técnicas convencionales.

La pérdida de dientes genera alteraciones y/o dificultades en el habla, la sonrisa y la capacidad para comer. Por ello, es esencial tratar este tipo de problemas con expertos como Clínica Biorigenera, los cuales ofrecen la integración de implantes dentales cerámicos de alta calidad creados con materiales biocompatibles.