Erum Vial impulsa la Seguridad Vial con sus innovaciones conectadas: Led Cone y Led One Eco Connected

Led Cone ha sido el primer cono conectado en conseguir un éxito rotundo en las pruebas piloto para verificar la conectividad a la plataforma DGT 3.0 Erum Vial, empresa especializada en la seguridad vial conectada, celebra el éxito de su cono conectado cono para la señalización de obra vial que incorpora una baliza luminosa que permite su geolocalización, Led Cone, en las pruebas realizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y la Dirección General de Tráfico (DGT). Estos dispositivos representan avances significativos en seguridad y sostenibilidad, redefiniendo los estándares de la industria.

El Led Cone, desarrollado por Erum Vial, ha superado con éxito las pruebas piloto para verificar su conectividad a la plataforma DGT 3.0 y su cumplimiento con los requisitos de iluminación exigidos por la Dirección General de Carreteras. Este cono de señalización de obra vial incorpora una baliza luminosa que permite su geolocalización, mejorando la seguridad de los trabajadores en la vía y proporcionando información en tiempo real a los usuarios de la carretera. Así, se ha posicionado como el primer cono conectado en conseguir un éxito rotundo en las pruebas piloto para verificar la conectividad a la plataforma DGT 3.0 y las de iluminación exigidas por la Dirección General de Carreteras

Por otro lado, la luz Led One Eco Connected marca un hito en sostenibilidad al ser la única luz de emergencia del mercado fabricada con materiales reciclados y 100% reciclable. Esta innovadora luz de emergencia no solo ofrece un rendimiento excepcional y conectividad avanzada, sino que también refleja el compromiso de Erum Vial con la protección del medio ambiente.

Juan Manuel Erum, CEO del Grupo Erum, destaca el impacto positivo de estas innovaciones en la seguridad vial y la sostenibilidad. "El Led Cone y la Led One Eco Connected son testimonio del compromiso con la excelencia y la responsabilidad ambiental. Es un orgullo liderar el camino hacia un futuro más seguro y sostenible en la industria de la seguridad vial", afirma Erum.

Además de su éxito en las pruebas del MITMA y la DGT, estos dispositivos han sido sometidos a rigurosas pruebas en situaciones reales de tráfico, demostrando su eficacia y fiabilidad en diversas condiciones. Con su certificación en resistencia e impermeabilidad, el Led Cone y la Led One Eco Connected cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.

