Nuevo barómetro de la reputación online de las empresas en España 2024

Como cada año, Partoo publica el barómetro de la presencia y reputación online de las empresas en España. La edición de este año es aún más detallada que la de años anteriores, ya que se ha añadido nueva información inédita.

El estudio, que ha sido elaborado mediante el análisis de más de 4,7 millones de reseñas de Google entre los 18.192 establecimientos de 110 clientes, grandes empresas españolas de diferentes sectores, tiene como objetivo:

Identificar la importancia y el uso de las fichas de establecimiento en Google Perfil de Empresa.

Identificar a las empresas con la mejor reputación digital.

Analizar la evolución del impacto de las reseñas por sector.

Clasificar las mejores marcas por sector con base en diversos criterios (nota media, número de reseñas por punto de venta, análisis semántico de las reseñas, optimizaciones SEO, etc.).

Hacer balance de la reputación digital y de los hábitos y tendencias de consumo de los internautas.

Este barómetro se basa en una conclusión: las reseñas online son más estratégicas que nunca. Influyen en las decisiones cotidianas tanto como la imagen de marca o las referencias de una empresa. Más del 70 % de los internautas las consulta antes de ir a una tienda.

Por ello, Partoo ha querido premiar a las empresas que mejor gestionan su reputación digital. Todos los datos analizados son exclusivos y han sido recogidos de los clientes de las empresas españolas que utilizan el producto de gestión de reseñas, Review Management.

El uso de las fichas en el proceso de compra del cliente Según los análisis de Partoo, cada ficha se visualiza 53.601 veces de media al mes. Esto contribuye al brand awareness o reconocimiento de marca cuidando la presencia online y proporcionando información correcta y al día, menús, servicios y productos. Además, las fichas de Google son los escaparates digitales de los establecimientos en internet, por lo que es indispensable contar tanto con fotos actuales y de buena calidad como con posts con las últimas noticias y eventos, y prestar especial atención a las reseñas, un tema en el que se profundiza más adelante.

Reputación online: el pódium del ranking Esta clasificación se basa en una serie de criterios con un peso específico: la nota media nacional, el número de reseñas por establecimiento, la tasa de respuesta a las reseñas textuales, el tiempo de respuesta y la diversidad de respuestas.

En España, Toys R Us (97,15 puntos) es la empresa que mejor gestiona su reputación digital. Verdecora (95,03 puntos) queda en segundo lugar, justo delante de Conforama (94,81 puntos). Estas marcas están al tanto de las últimas tendencias de reputación online y las dominan a la perfección.

Entre las otras empresas presentes en el ranking se encuentran Adeslas Dental, Bed’s, Areas, Grupo Sibuya y BricoDepôt.

Los sectores con mejor nota media Tener una buena nota media es una ventaja competitiva innegable. Es un criterio de elección muy importante para los consumidores.

En España, la nota media de las empresas estudiadas es de 4,13/5, un aumento del 0,4 puntos en un año.

El sector Bancos y Seguros recibe las reseñas más positivas entre los clientes de Partoo, con una nota media de 4,28/5. Le sigue Bienestar y Belleza con 4,27/5, seguido de tiendas especializadas con un 4,15/5 estrellas.

Sectores con mayor número de reseñas Los sectores que más reseñas han recibido son las tiendas especializadas con 241.491 reseñas; por delante del sector automoción con 190.657 reseñas, seguido de bienestar y belleza con 148.272 reseñas.

El crecimiento está en todos los sectores. Los sectores con el mayor progreso, es decir, que recibieron proporcionalmente más reseñas durante el último año, han sido: belleza y bienestar con un crecimiento del 39%, bancos y seguros con un 38 %, y horeca con un 35 %. Antes se buscaban reseñas principalmente de hoteles y restaurantes, pero la tendencia está cambiando y los puntos de venta en el resto de sectores también se están centrando en la gestión de su reputación digital y están animando a sus clientes a dejar más reseñas. Si se profundiza en la evolución de cada sector se ve que automoción también ha experimentado un gran crecimiento con un 33 % respecto al año anterior; seguido del sector B2B y tiendas especializadas con un aumento del 29 %. Mientras que los sectores de la moda y distribución alimentaria han crecido un poco menos del 10 %.

La importancia del tiempo de respuesta Recibir muchas reseñas está muy bien, pero también hay que tomarse el tiempo de responderlas rápidamente para aumentar la satisfacción de los clientes.

Desde esta perspectiva, los sectores automovilístico, bancario, de seguros y de tiendas especializadas son los que sobresalen respondiendo con agilidad. Ralarsa, Toys R Us, Loxam, Santalucía y Adecco se encuentran entre las empresas con mejores resultados tratando el 100 % de sus reseñas rápidamente.

Análisis semántico ¿Qué nota reciben las empresas cuando aparecen en las reseñas las palabras “precio”, “experiencia”, “personal”, “tienda/agencia” y "atención"?

Para “precio”, por ejemplo, ha destacado Moonz, que ha recibido una nota de 5/5 cada vez que se ha mencionado esta palabra clave. Maex está a la cabecera cuando se menciona la palabra "personal". Si analizamos la palabra clave "tienda/agencia" es Allianz la marca con mejor reputación. Bed's es la marca con más puntuación en cuanto a "producto", Quadis en "atención" y Dyson en "experiencia".

Acerca de Partoo La plataforma de Partoo tiene 3 objetivos: ayudar a las empresas a ser más visibles en línea, a mejorar su reputación digital y a conseguir nuevos clientes.

La solución está dirigida a empresas de todos los tamaños, a los responsables de establecimiento de franquicias o departamentos de marketing de grandes empresas o grupos.

Hay diversos productos disponibles:

Presence Management, para optimizar fácilmente el posicionamiento orgánico en las búsquedas locales.

Review Management, para gestionar fácilmente la reputación online desde una única plataforma.

Review Booster, para recopilar más reseñas sin ningún esfuerzo.

Messages, para gestionar los mensajes de Google, Instagram y Facebook desde una única solución.

Store Locator, para mejorar el SEO local, aumentar el tráfico a la página web y las visitas al establecimiento físico.

De 2 cofundadores a 400 empleados en 9 años: Partoo está ayudando a más de 300 000 empresas a conseguir clientes gracias a la optimización del posicionamiento local y de la reputación online.