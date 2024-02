Los jóvenes, un nicho complejo, por Diario Occidente, especialista en información educativa

Eduka es una de las estrategias de comunicación más agradables y complejas en el Diario Occidente. Han trabajado con jóvenes durante 15 años. En este artículo se comparte la experiencia en la construcción de este nicho.

En el cambiante sector de la educación, es esencial conectar con la juventud y motivarla hacia la educación superior. Diario Occidente es especialista en información vocacional en Colombia. Eduka es una propuesta informativa para orientar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida a través de la educación.

Desafíos para el sector educativo Hablarle a los jóvenes implica abordar la saturación informativa y dirigirse a sus intereses específicos. Eduka Occidente nace como respuesta, diseñada para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. La realidad es que, después de la pandemia, los jóvenes no ven necesariamente en la educación un proyecto de vida rentable. Eduka busca contrarrestar la deserción universitaria mediante un enfoque integral basado en información y en ferias universitarias.

Plataforma Eduka - Acceso a la Información: La plataforma Eduka.occidente.co, con aproximadamente 20.000 visitas mensuales, es un recurso valioso para estudiantes, padres de familia y entidades educativas. La plataforma les ofrece acceso detallado a programas académicos, perfiles institucionales, oportunidades de financiación y becas facilitando decisiones informadas sobre el futuro educativo de los jóvenes.

En la crucial etapa de transición hacia la educación superior, los estudiantes de últimos grados se enfrentan a decisiones que impactarán toda su vida.

La necesidad de recibir información de calidad se fundamenta en la complejidad de elegir entre una variedad de opciones académicas y profesionales.

La información no solo facilita la selección de programas educativos e instituciones, sino que también contribuye a la formación de ciudadanos informados y proactivos, preparados para enfrentar los desafíos de la sociedad actual.

Ferias Universitarias - Una experiencia interactiva: Las ferias universitarias del Diario Occidente, realizadas en Colombia, son eventos clave para interactuar con representantes de instituciones educativas. Eduka Occidente impulsa estas ferias como espacios dinámicos donde los estudiantes obtienen información sobre programas académicos, requisitos de admisión y oportunidades. Las ferias se realizan en diferentes ciudades del sur occidente colombiano y a cada una de ellas asisten entre 1.500 y 3000 estudiantes de grados 10 y 11

Eduka como aliado estratégico: Con Eduka el Diario Occidente busca constituirse en un aliado de entidades educativas, promoviendo sus programas presenciales y virtuales a través de estrategias como marketing de contenidos, periodismo de marcas, publicidad tradicional y participación en las Ferias.

Con las estrategias de Eduka, las entidades pueden aumentar su visibilidad y construir relaciones cercanas con sus futuros estudiantes. Al aprovechar la plataforma y las ferias universitarias, estas instituciones no solo pueden visibilizar sus programas académicos y valores, sino también establecer conexiones significativas con una audiencia diversa.

La presencia en este medio tradicional no solo promueve la educación superior, sino que también facilita la creación de redes valiosas con profesionales, empresas y otras instituciones, generando oportunidades de colaboración y crecimiento a largo plazo.

La importancia del dato para el segmento educativo El mercadeo educativo es cada vez más complejo y requiere acciones personalizadas con los jóvenes para lo cual es importante conocer sus preferencias. La propuesta única de Eduka se centra construcción de esa información para las entidades vinculadas. Eduka se preocupa por conocer a los muchachos, qué quieren estudiar y por qué. Esa información es un de gran valor para los equipos de mercadeo de las entidades vinculadas.

Eduka Occidente, respaldado por la experiencia de Diario Occidente, es una alternativa de orientación educativa, proporcionando a los jóvenes las herramientas necesarias para construir un futuro académico sólido y exitoso. Con ferias interactivas, plataformas informativas y estrategias de marketing innovadoras, Diario Occidente se consolida como líder en la transformación educativa.

Si se desea más información sobre la estrategia Eduka del Diario Occidente, se puede visitar la página web.

Diario Occidente: especialista en información educativa

Por: Rosa María Agudelo- Directora Diario Occidente