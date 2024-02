Lofts, ideal alternativa para residir o invertir

Hoy en día, los lofts o viviendas en bajo son buenas alternativas tanto para residir como para invertir. Con muchos beneficios en términos de versatilidad del espacio y precios más asequibles en comparación con las viviendas convencionales, estos modernos apartamentos han ganado popularidad.

En medio de la creciente escasez de opciones habitacionales en Pamplona, tanto para la compra como para el alquiler de pisos, los lofts han surgido como una solución innovadora. Esta tendencia se ha concentrado principalmente en los grandes núcleos urbanos, donde las normativas municipales y los desarrollos inmobiliarios han buscado fomentar el uso de locales vacíos como lofts. En este contexto, Navarra Homes, una promotora especializada en la promoción, construcción y comercialización de viviendas en bajo en el Área de la Comarca de Pamplona, destaca por ofrecer esta alternativa única en respuesta a la creciente demanda y la limitada oferta en la ciudad.

¿Por qué un loft es una alternativa ideal como vivienda o inversión? El loft como residencia particular o inversión es una opción económicamente más accesible en comparación con las viviendas convencionales. Esto resulta especialmente atractivo para aquellos que buscan una inversión con potencial de alta rentabilidad. Además, al tratarse de viviendas de obra nueva con cédula de habitabilidad, garantizan su legalidad y cumplimiento con los requisitos normativos.

Estos lofts ofrecen una rentabilidad anual del 7% o superior en el alquiler, incrementándose aún más si se opta por el alquiler temporal, como pisos turísticos a través de plataformas como Airbnb. Al ser viviendas nuevas, los inversores se libran de gastos adicionales posteriores a la compra y de los costes de mantenimiento, lo que mejora significativamente la rentabilidad a largo plazo.

Además, los gastos de administración de fincas o comunidad de vecinos y de energía son considerablemente reducidos en comparación con otras opciones habitacionales, lo que representa una ventaja adicional para los inversores. Diseñados con altos estándares de eficiencia energética (CEE A), mediante aerotermia y suelo radiante, estos espacios modernos no solo ofrecen un entorno confortable, sino también un bajo consumo energético.

Navarra Homes cuenta con una sólida experiencia en la adaptación de viviendas para cumplir con la normativa de alquiler turístico, realizando cambios mínimos en la obra. Esta experiencia les permite ofrecer flexibilidad para realizar modificaciones según las preferencias del cliente, manteniendo siempre altos estándares de calidad.

Un método de trabajo eficaz y calificado Esta promotora inmobiliaria se caracteriza por un método de trabajo con altos estándares de calidad en cada etapa del proceso. Comienza con la elección meticulosa del lugar para el desarrollo del proyecto, considerando aspectos como la ubicación, accesibilidad, proximidad a servicios y zonas estratégicas con alta demanda. Luego, se realiza la elaboración del proyecto y la gestión ante las autoridades pertinentes, realizando consultas urbanísticas en Urbanismo y Vivienda Navarra con la posterior solicitud de licencia de obras correspondiente. Durante el desarrollo y ejecución del proyecto se emplean materiales de excelencia, se garantiza un estricto control de calidad y el cumplimiento estricto de la normativa. Finalmente, la promotora cierra el proyecto con la finalización de la obra, la solicitud de la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad, la inscripción de las viviendas en el registro de la propiedad, la firma de escrituras y la entrega de las viviendas.

En resumen, los lofts representan una opción práctica y atractiva tanto para quienes buscan un lugar para vivir como aquellos interesados en invertir en Pamplona. Navarra Homes participa de este movimiento ofreciendo soluciones innovadoras y rentables en respuesta a la creciente demanda de vivienda en la ciudad.

Con una metodología de trabajo centrada en la calidad, precisión y compromiso, Navarra Homes se destaca por su atención meticulosa en cada fase del proyecto, desde la selección del sitio hasta la entrega de las viviendas. Además, es importante destacar que la empresa se encuentra actualmente desarrollando su cuarto proyecto en Pamplona, lo que demuestra su firme compromiso con el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Con un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en el mercado local, la empresa garantiza la excelencia en cada etapa del proceso. Brindan una sólida garantía respaldada por su reputación y trayectoria, asegurando la satisfacción y tranquilidad de sus clientes en cada proyecto.

Los lofts no solo ofrecen comodidad y eficiencia, sino también una opción accesible y atractiva en un mercado inmobiliario con escasa oferta como el de Pamplona. Esta combinación de características hace que los lofts sean una alternativa para quienes buscan un nuevo hogar o una inversión rentable y segura, con Navarra Homes destacándose entre sus competidores como pionera en la renovación de espacios urbanos.