Pixeldreams ofrece avatares virtuales 3D para formación empresarial y asistencia remota

En el contexto educativo y formativo actual, la interactividad y la participación de los alumnos son clave para el éxito del aprendizaje. Pixeldreams ofrece el desarrollo de avatares virtuales 3D educativos y divulgativos, diseñados para llevar la enseñanza o la formación empresarial a un nivel completamente nuevo. Estos avatares no solamente facilitan la comprensión de conceptos complejos, sino que también ofrecen una experiencia de aprendizaje interactiva, inmersiva y memorable.

Estos humanos digitales pueden llegar a proponer asesoramiento y tutoría personalizada, facilitando el entrenamiento en habilidades sociales, permitiendo evaluaciones interactivas y prácticas en escenarios laborales específicos, contribuyendo al desarrollo de habilidades cruciales en el entorno empresarial.

Desde orientación vocacional hasta la mejora del servicio al cliente, gracias a sus funcionalidades “speech to text” el usuario puede hacer peticiones verbalmente creando conversaciones dinámicas.

Beneficios de los Humanos Digitales. Entre los principales beneficios se destacan el desarrollo de habilidades, la mejora del servicio de atención al cliente, los entrenamientos técnicos remotos, la percepción de escenas y entornos RV y RA o la prevención de riesgos laborales inmersivos.

Características de los modelos conversacionales para mundos virtuales. Entre las características se destacan el lenguaje generativo, Speech to Text, Text to Speech, Chatbot conversacional y la posibilidad de integración web y apps móviles.

Asistentes virtuales personalizados Pixeldreams se destaca como pionera en el desarrollo de experiencias y aplicaciones con realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA). Innovando con la personalización de sus asistentes virtuales 3D.

Los avatares interactivos no solamente rompen con las barreras tradicionales, sino que redefinen la forma en que las empresas se conectan con sus audiencias. Agregan la base de datos para garantizar respuestas precisas a las consultas de los usuarios. Desarrollan el entorno corporativo que acompañará la representación gráfica de tu avatar virtual.

Para qué se utilizan los avatares virtuales 3D Automatización de Recopilación de Datos: Los avatares virtuales 3D desempeñan un papel fundamental en la automatización de la recopilación de datos mediante encuestas interactivas. Interactúan con los usuarios, recopilando información de manera automática. Además, se emplean para analizar el comportamiento del usuario, rastreando y recopilando datos cruciales para la toma de decisiones estratégicas y la personalización de servicios.

Personalización de Personajes 3D: La generación de avatares personalizados brinda a los usuarios la oportunidad de plasmar sus identidades en entornos virtuales y juegos a través de la personalización. Además, la adaptabilidad a las preferencias del usuario se logra mediante avatares personalizables, ofreciendo experiencias más relevantes y atractivas al ajustarse a las elecciones individuales de cada usuario.

Optimización en el Reclutamiento de Personal: La implementación de entrevistas asincrónicas con avatares virtuales agiliza el proceso de selección, automatizando tareas sin perder la esencia humana. Esto no solo ahorra tiempo en entrevistas, sino que mejora la experiencia del candidato.

Aplicaciones en Ventas y Marketing: En el contexto del comercio electrónico, los avatares virtuales sirven como asistentes de ventas en sitios web, guiando a los usuarios a través de productos, respondiendo preguntas y facilitando el cierre de ventas. Además, en presentaciones de marketing, los avatares 3D aumentan la atractividad al proporcionar información de manera visual y dinámica, contribuyendo así a una experiencia de usuario más interactiva y persuasiva.

Guiado Virtual en Eventos: En eventos virtuales, los avatares virtuales cumplen un papel crucial como asistentes, guiando a los participantes, brindando información sobre sesiones y respondiendo preguntas en tiempo real. La personalización de la experiencia se logra mediante avatares personalizados que ofrecen recomendaciones y guían a los asistentes según sus intereses específicos, mejorando así la participación y la satisfacción en eventos virtuales.

Chatbot Virtual para Web: Los avatares virtuales se destacan como herramientas versátiles en el soporte en línea y la navegación web. Funcionan como chatbots, ofreciendo asistencia en tiempo real, respondiendo preguntas y guiando a los usuarios. Además, actúan como guías en la navegación del sitio web, mejorando la experiencia del usuario al facilitar la exploración. Esta combinación de funciones crea interacciones más dinámicas y personalizadas, elevando la eficiencia y la satisfacción del usuario en entornos en línea.

Avatares Virtuales 3D con Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Web

Pixeldreams es una empresa especialista en el desarrollo de aplicaciones con realidad aumentada y realidad virtual para empresas. Con más de 20 años de experiencia en el sector, han diseñado aplicaciones con esta tecnología para empresas reconocidas.

Avatares 3D en Realidad Aumentada

En el contexto de la realidad aumentada (RA), los avatares virtuales 3D ofrecen experiencias enriquecedoras al interactuar de manera única con el entorno físico. Estos avatares brindan información personalizada, mejorando la inmersión del usuario y proporcionando una capa adicional de interactividad en el mundo real.

Avatares 3D en Realidad Virtual

Dentro de la realidad virtual (RV), los avatares virtuales 3D se destacan al ofrecer representaciones realistas y altamente personalizadas. Su capacidad para fortalecer la conexión emocional del usuario en entornos virtuales eleva la interactividad a niveles sin precedentes. Estos avatares juegan un papel crucial en la creación de experiencias más inmersivas y auténticas en el ámbito virtual.

Avatares 3D en Web

En entornos web, los avatares virtuales 3D actúan como valiosos chatbots, proporcionando asistencia en tiempo real y guiando la navegación del sitio. Su presencia dinámica mejora la eficiencia y la satisfacción del usuario al crear interacciones personalizadas. Estos avatares se convierten en guías digitales que facilitan la exploración del contenido en línea, contribuyendo así a una experiencia de usuario más fluida y efectiva.

Pixeldreams invita a empresas y centros educativos a descubrir el potencial transformador de la educación y la divulgación mediante avatares virtuales 3D.