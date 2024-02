Top Groups ha evaluado la opción capital riesgo para su expansión en USA y Latam

La innovación turística ha llegado a los mercados occidentales gracias a una nueva oferta tecnológica que promete cambiar los procesos de la industria.

Se trata de la startup Top Group, una empresa abocada al sector de turismo que está en búsqueda de inversores, tras haber desarrollado un potente motor de reservas de grupos online para hoteles.

Por medio de una aplicación móvil, Top Group Express, los profesionales del turismo pueden acceder a este servicio exclusivo que está redefiniendo no solo el acceso a la información ágil y fidedigna, sino también la gestión de reservas hoteleras desde un solo lugar.

Top Group Express, la innovadora aplicación turística para el mercado occidental La startup Top Group Express ha irrumpido con fuerza en el sector turístico occidental con su plataforma Top Group Express. Esta central de reservas de hoteles para grupos, especializada en reservas de más de 7 habitaciones, ha implementado una serie de herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para cambiar la forma en que agencias de turismo y hoteles gestionan sus reservas.

Top Group Express es una plataforma en línea diseñada específicamente para facilitar las reservas de grupos en hoteles. Al ser un motor de búsqueda online de hoteles, ayuda a obtener información actualizada e inmediata de precios y disponibilidad de habitaciones para grupos. La aplicación brinda precios negociados y exclusivos de manera rápida, siendo una solución integral para agencias y hoteles, ya que aborda la intermediación completa en este nicho de mercado.

Desde una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, Top Group Express también optimiza la gestión de comunicaciones y pagos, así como el control de las reservas. Además de simplificar las cotizaciones, gracias a sus herramientas para la generación de tarifas inmediatas, envía notificaciones en tiempo real que facilitan el seguimiento y mejoran la eficiencia, todo desde un solo panel.

Cómo funciona la financiación para una startup de turismo En su actual fase de desarrollo y expansión, Top Group Express se embarca en la búsqueda de inversores comprometidos para respaldar y fortalecer su funcionamiento operativo. La iniciativa no solo beneficiará a la startup, sino que también ofrece ventajas significativas tanto para las agencias de turismo como para los hoteles que se suman a la plataforma.

La instalación y uso de Top Group Express es gratuita para los usuarios y solo se incluye un fee mínimo de intermediación en el precio cotizado, asegurando que no genere un impacto significativo en el coste final del servicio. Esta estrategia financiera ha contribuido a la rápida adopción de la plataforma por parte de profesionales del turismo.

Top Group Express, respaldado por su equipo altamente capacitado, combina herramientas técnicas avanzadas con un servicio al cliente humano y profesional, para brindar una experiencia óptima y completa. Las prestaciones avanzadas de la plataforma prometen un potencial sin precedentes en la industria, convirtiéndola en una atractiva oportunidad de inversión que respalda la innovación en el sector turístico.