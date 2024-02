Francisco Javier Torrent hace replantearse los hechos de la evolución humana hasta ahora inamovibles en la ciencia

CÍRCULO ROJO.- Para todos los curiosos que se plantean preguntas acerca de la evolución del ser humano, Francisco Javier Torrent Rodrigo publica el libro perfecto. Y es que con Sobre el origen de los antiguos. Una historia oculta de la humanidad, los lectores pueden responder muchas de las inquietudes que sienten en cuanto a este tema se refiere.

Este autor, que pasó de escribir en una antigua máquina de escribir a materializar su obra, destaca que lo más interesante del libro “son las dudas que plantea”. El lector acaba cuestionándose si la Historia es tal y como la han escrito en los textos académicos que enseñaban en las aulas. Además, esta obra se puede ampliar en función a los anhelos e inquietudes que sienta la persona que se pierde entre sus líneas debido a todas las pistas que el autor menciona en su obra como referencias bibliográficas.

Además de los datos empíricos que enseña esta obra, el lector necesita dotarse de un esfuerzo imaginativo que le ayude a ver más allá de los hechos que hasta ahora se han calificado como dogmatismos.

Francisco Javier Torrent Rodrigo aclara que su inspiración ha sido su inquietud. Siempre le ha intrigado cómo era posible que el ser humano hubiera sobrevivido a lo largo de la Historia hasta el día de hoy, además, “nunca ha pensado que fuese únicamente una ficción creada con el único propósito de dotar de legitimidad a la jerarquía de las élites dominantes”.

Desde un punto de vista serio, pero todo lo ameno posible, el autor dirige esta obra a “un público específico pero misceláneo, ya que trata temas aparentemente dispares como las leyendas y los mitos clásicos”.

Sinopsis Actualmente, no son pocos los autores que, motivados por una inquietud religiosa o filosófica, se niegan a aceptar el hecho científico de que el ser humano, al igual que el resto de los seres vivos, es «producto casual de la evolución». Incluso el Sagrado Corán declara abiertamente que el ser humano es producto de una manipulación genética.

¿Es el ser humano producto de la evolución o existió algún tipo de intervención artificial en su genética? ¿Es la actual civilización la primera que habitó en este planeta? ¿Cómo surgió el primer culto al fuego? ¿Por qué perdió el ser humano su capacidad para sintetizar la vitamina C, si se trata de uno de los nutrientes principales de los mamíferos? ¿Para qué servía, realmente, el apéndice vermiforme?

Estas preguntas, y muchas otras, no han hallado una clara respuesta en todos estos años; pero es muy probable que tengan, todas ellas, la misma respuesta.

A medida que avanza el conocimiento científico, existe mayor sensación de que la Tierra pudo conocer una civilización pretérita y olvidada. Descubrimientos arqueológicos como el yacimiento de Göbekli Tepe o el poblado de Karahan Tepe, con más de once mil años de antigüedad, parecen verificar dicha circunstancia.

Autor Francisco Javier Torrent Rodrigo, nacido en 1969 en la valenciana localidad de Alfafar. Actualmente, combina su pasión por la escritura con el trabajo en la clínica de fisioterapia Fisialis, en la ciudad de València. Ha publicado más de doce libros, y decenas de artículos, centrados mayormente en la temática ufológica y esotérica, destacando el libro Los Gigantes, Ovnis y Extraterrestres de la Biblia, editado por Círculo Rojo en 2016.