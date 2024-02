Tim Atkin otorga 91 puntos para cavas Hill, Col·lecció Privada

Cavas Hill, Col·lecció Privada, ha recibido 91 puntos en el Informe Especial sobre Vinos Espumosos de Catalunya 2024 de Tim Atkin, realizado por Tom Hewson, experto en vinos y corresponsal de Champagne para Decanter.⁠

Este excepcional espumoso, elaborado en la bodega Ferrer Wines de la D.O. Cava, Cavas Hill, se caracteriza por su color amarillo dorado y finas burbujas persistentes. Ha sido elogiado por su elegancia y complejidad aromática, con notas de crianza, manzana asada y canela. En boca, se destaca por su equilibrio, cremosidad y frescura, resultado de una prolongada crianza.

Distinguido con la Medalla de Oro 2022 en los Decanter World Wine Awards y la Medalla de Plata 2022 en el Concours Mondial de Bruxelles, el Cavas Hill Col·lecció Privada se consolida como una elección Premium en la escena vinícola española.

Cavas Hill celebra estos logros como un testimonio del compromiso continuo con la excelencia y la calidad en la producción de cava y vinos espumosos. Este reconocimiento refuerza la posición de Col·lecció Privada como una opción sobresaliente en el panorama de los Cavas Premium en este país.

Bodegas Cavas Hill, fundada en 1887, es una de las bodegas más antiguas de la D.O. Cava. Se enorgullece de elaborar productos de alta calidad que reflejan las condiciones excepcionales de su tierra, el Penedès. Cumple con los estándares más altos durante todo el proceso de elaboración y mantiene un profundo respeto por la tradición y su historia centenaria.

Recientemente, la bodega ha obtenido el sello ecológico JAS (Japanese Agriculture Standards) otorgado por CAAE. Cavas Hill, comprometida con la sostenibilidad desde hace años, ya contaba con la Certificación Ecológica Europea.

Silvia Ros / @silviaros

SOBRE FERRER WINES [@ferrerwines]

Ferrer Wines surge como fruto de la adquisición realizada por Pedro Ferrer Noguer de cuatro bodegas emblemáticas pertenecientes al Grupo Freixenet: Valdubón (Ribera del Duero), Orube (Rioja Alavesa), Vionta (Rías Baixas) y Finca Ferrer (Valle de Uco – Argentina). Pero eso no es todo, Ferrer Wines se destaca por la producción de sus renombrados cavas orgánicos: Cavas Hill (adquirida en 2020), así como por la elaboración de vinos en las prestigiosas denominaciones de origen de Rueda, Monterrei, Priorat y Monsant, y también en el Valle de Cachapoal en Chile. Así como los licores gallegos de alta calidad e innovadores sabores, Habelas Hailas.