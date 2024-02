Las Vegas Vip Tables, el Grupo Lux lanza su servicio de Mesas Vip y Concierge de Lujo con el programa ICEX Next

El Grupo Lux pone en marcha un servicio de reserva de mesas y concierge de lujo en las mejores discotecas VIP de Las Vegas. Con su lanzamiento, amplía la lista conformada por diferentes ciudades del mundo en las que lleva varios años operando.

Esta nueva oferta está orientada tanto a turistas y expats llegados de Europa como al mercado local corporativo. Quienes deseen acceder a ella tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia a medida que se caracteriza por la exclusividad.

Todo está ya preparado para que el público elija la fecha en la que planee viajar a este lugar para disfrutar de una escapada única.

Las Vegas, capital mundial del ocio más allá de los casinos La elección de Las Vegas para desarrollar el servicio de reserva de mesas VIP y concierge service no es en absoluto casual. Esta ciudad se ha convertido los últimos años en un destino turístico de moda, consolidándose como capital mundial del ocio. En ella, adquieren un especial protagonismo los eventos corporativos.

Pero más allá de los populares casinos, este enclave de la costa oeste de los Estados Unidos ha sido escenario de importantes aperturas. Entre ellas, destaca la inauguración de hoteles como Fontainebleau y nuevos clubes top. Ese es el caso del Liv Las Vegas, que se suma a la inmensa oferta ya existente de otros negocios similares, eventos y pool parties. Ambos establecimientos abrieron sus puertas el pasado 2023.

Por otro lado, ese mismo año regresó a Las Vegas la Fórmula 1 tras cuatro décadas de ausencia. Su vuelta se ha traducido en importantes inversiones y en un escaparate de primera para su promoción internacional.

En definitiva, esta localidad goza cada vez de más atractivos. No es de extrañar que se haya convertido actualmente en una de las más visitadas de Norteamérica. Por ello, el Grupo Lux hace extensiva su actividad a este lugar, dispuesto a ofrecer a sus usuarios un servicio cada vez más demandado.

Los locales de ocio vip en Las Vegas en lo que se puede formalizar una reserva de mesas vip La reserva de mesa a través del Grupo Lux contempla un total de 16 locales de ocio vip en Las Vegas. Son los siguientes:

XS Las Vegas Vip Table.

Omnia Nightclub.

LIV Nightclub.

Drai's Beach Club.

Hakkasan.

LAVO Italian Restaurant.

Zouk Nightclub.

Drai's Nightclub.

Marquee Nightclub.

Tao Nightclub.

Chateau Nightclub.

Encore Beach Club.

Marquee Dayclub.

Wet Republic Ultra Pool.

Ayu Dayclub.

Se trata de los mejores establecimientos de la ciudad, por lo que sus mesas se encuentran entre las más codiciadas por el público. Además, cada uno de ellos permite disfrutar de la música pinchada por DJ de renombre, cócteles elaborados artesanalmente, actuaciones especiales, fiestas al estilo Hollywood, etc.

A sus escenarios y pistas de baile se suman restaurantes, salones y espacios privados para la celebración de eventos que se caracterizan por su exclusividad. Estas dependencias se reparten a través de los diferentes niveles con los que cuentan los clubes.

Mención aparte merece su decoración. Estilo y glamour se dan la mano para concebir estancias provistas de lámparas de araña, piscinas vip, terrazas e incluso un techo de círculos concéntricos. Cada uno de ellos rota, desciende, sube y hace incontables movimientos. Sus instalaciones son perfectas para vivir noches auténticamente inolvidables.

Un servicio de consejería de lujo a medida disponible todo el año A la reserva de mesas en estos negocios se añade el servicio de conserjería de lujo a medida. Está disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana. Destaca por ser capaz de conectar al cliente con todo lo que Las Vegas y su entorno tienen para ofrecer al visitante.

Incluye el alquiler de un vuelo chárter privado, la búsqueda de chóferes, servicios de seguridad, masajes, chefs, autocares, apartamentos de lujo, etc. Con todas estas opciones, se trata de configurar una experiencia digna de recordar.

ICEX, la ayuda para la expansión internacional del Grupo Lux Espan Capital SL es la sociedad a la que pertenece el Grupo Lux España. Para hacer frente a su actual expansión internacional, ha participado en el programa de iniciación a la internacionalización ICEX Next. Su objetivo es ayudar a las empresas a que aumenten tu facturación en el exterior, reduzcan el riesgo empresarial y aumenten la competitividad global.

Así lo definen los responsables de esta iniciativa promovida por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y la Vicepresidencia Primera del Gobierno español. El mencionado programa está dirigido a pymes y startups españolas que tengan una vocación clara de crecimiento internacional. Es, asimismo, una manera de internacionalizar sus negocios y consolidar su presencia en los mercados exteriores. Son algunas de las principales ventajas en la que se traduce

En esta apuesta decidida por impulsar su desarrollo fuera de las fronteras de España, la mencionada sociedad ha contado, asimismo, con el apoyo de ICEX. También con la cofinanciación de los fondos europeos FEDER.

Grupo Lux España especialista en servicios VIP El Grupo Lux España es una empresa internacional que dispone de oficinas permanentes en ciudades conocidas por su vibrante vida nocturna y los mejores clubes. Desarrolla su actividad en Londres, Barcelona, Madrid, Ibiza, Marbella, Dubái y ahora también en Las Vegas.

Desde su fundación hace una década, se ha marcado como principal objetivo ofrecer servicios vip a medida en todo el mundo. Durante este tiempo, ha fortalecido las relaciones con destacadas compañías de promoción de Las Vegas, Nueva York, Los Ángeles y Miami, entre otros lugares. Cuenta con una gran cantidad de conexiones con los establecimientos de más alto nivel.

Como consecuencia de esto, puede proporcionar a sus clientes la mesa en el club perfecto para ellos. Su trabajo se traduce en una experiencia en espacios exclusivos a los que otros proveedores no tienen acceso.

Los principales valores de esta marca especialista en Las Vegas Vip Tables son la fiabilidad, la accesibilidad, la comunicación y la resolución. Todos priman también en los otros servicios que ofrece. Entre ellos destacan el alquiler de barcos y coches de lujo, la búsqueda de villas privadas y el proporcionar compañeros de fiesta y anfitriones.

Aquellos que quieran disponer de más información sobre la reserva de mesas en discotecas vip de Las Vegas, pueden ponerse en contacto con Grupo Lux.