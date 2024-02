Es la legislatura de la mentira y el chantaje permanentes, porque los independentistas sostienen a Pedro Sánchez. Desde luego, la responsabilidad máxima es de Pedro Sánchez, porque ha aceptado gobernar con un chantaje independentista permanente.



Siguiendo con los protagonistas de este “duelo” vergonzoso, entre Pedro Sánchez y Puigdemont, el que es mayor chatajista es Pedro Sánchez: tiene una gran experiencia en mentir y se tramposo, con todo un país y de modo reiterado.

Lo curioso o anecdótico, dentro de la gravedad, es que Puigdemont hablara de que no aceptaría el chantaje del Gobierno, lo cual lleva a plantearnos lo que el Gobierno ha pactado con Junts y no conocemos, que puede ser estratosférico y descomunal.

Fuga de empresas de Cataluña: desde 1917 han salido 9.000 empresas, que se dice pronto, beneficiando a Madrid, la Comunidad Valenciana y Zaragoza. Ente ellas CaixaBank y Banco Sabadell, buques insignia. Para inquina de los independentistas, se ha pasado del “Madrid nos roba” al “Madrid se beneficia de la fuga de empresas”.

El independentismo no calculó semejante huida, digan lo que digan Puigdemont y compañía. Resulta asombroso porque, cuando se dejaron llevar por el delirio y la locura de la declaración de independencia, engañaron, se engañaron y condujeron a Cataluña a una situación de deterioro económico y social: perdieron empresas, ingresos y una convivencia que se ha ido haciendo irrespirable, aunque esto a un dictador no le afecta.