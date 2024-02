Solución cuarta contra la impunidad

Otro pareado para las pancartas de las manifestaciones: ¡Amnistía Senado no tramite, confirmar lo ilegal no se permite!

Es ya insufrible seguir viendo el temor del PP a actuar, del “Pepi complejines” pusilánime, clásico, en honor a la impunidad de la izquierda rancia y ultra extremista, ante hechos de gravedad inmensa aun conocidos sólo en parte. Ya, parlar con gentuza no sólo es dar tiempo a que nos entierren, sino a que se cachondeen más. PP: Ya es hora de empezar a actuar con igual “arma-dura” y, o “cara-dura” que el contrario. Repetiré este estribillo en la serie de soluciones que sigo aportando, ante la absurda renuncia de quienes se creen derrotados, lamiéndose heridas con el blablá inoperante, que sólo da alas y tiempo a los rufianes y traidores.

PP: El mensaje de esta pancarta es lo que quiere la gran mayoría de españoles que aún quedan tras el bombardeo mediático, o sea, que aún piensan por sí mismos. Y mayoría representativa tiene PP en el Senado, al que se ha dirigido Abascal con tal mensaje, y que espléndido dio al PP sus votos.

Agradecido debe ser el bien nacido. Tramitar lo ilegal, es ilegal. Sean pusilánimes cuando deben serlo. Máxime cuando la “amnistía” anticonstitucional está redactada por polizontes, y «por delincuentes para amnistiarse, lo cual la invalida», ha dicho textualmente Alfonso Guerra, ex vicepresidente de gobierno PSOE. Pónganse a favor de la imparable marea que por fin se coordina. El Artículo 36.1.C del Senado permite al propio Senado la «admisibilidad y tramitación» de los expedientes llegados del Congreso. Que sea luego el Constitucional con mediáticos, los que se mojen luego bajo la marea…, si se atreven.

La gravísima y enrevesada situación de este país en todos los aspectos, ya sabemos por quién, podemos resumirla, aunque el drama sea para llorar amargamente, pues no ocurre en ninguna parte del mundo: A) Nos gobierna nuestro enemigo de acá y de acullá. B) El de acullá, a través de una pantalla con WhatsApp, desde su residencia en Waterloo (Bélgica). C) Que es un delincuente fugado de la Justicia, por verse ladrón. El Tribunal de Cuentas mantiene el cargo de desvío o malversación de fondos públicos, para ilegalidades como la promoción del “procés”: 10.X.2023. D) La Unión Europea no admite el terrorismo, pretendidamente “humanitario”. E) ¿Qué democracia es la de defender el chantaje, con tal de detentar el poder, sacrificando así la demos, al pueblo, previamente burlado?

¿Se han dado cuenta del alcance de los chantajes de los partidos secesionistas de `Euzkadi´ y Cataluña, con evidencias sobradas de ser ya materialmente independientes, ya llamadas “naciones” al margen de su pobre o ausente historia, con competencias al 100%, incluida la recaudación de impuestos? También reclaman territorios vecinos a capricho, que como expongo en otro sitio nunca les correspondieron, pero que para no perder la costumbre seguirán reivindicándolos con chantajes y violencia no sólo callejera, incluso si se independizan del todo. El regalo de las comunicaciones implica el sumo chantaje. Nos propondrán elegir: O la anulación del tránsito de España al extranjero, forzosamente a través de Cataluña y `Euzkadi´…, o la declaración española de nuestra independencia… ¡de ellos!

No hay nada más malvado que la política de quienes, prendados de sí mismos, con miles de adláteres y consejeros, imponen infamantes dictaduras. Son el sinónimo del más abyecto abuso de poder y de ser manifiestos enemigos del pueblo, previamente engañado con el “yo-yo”.