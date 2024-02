De Biel y Luesia enamorado

Y brillaba el sol en el cielo. Y el río cantaba un aria a plena voz para nosotros. Y cruzamos el puente que lleva a Biel. Y entramos en sus calles. Y me tome un café en el bar “El rincón de Charly”. ¡Oh! Biel, con tu pasado judío. ¡Oh! Yo acaricio ahora tu recuerdo. Mientras mi cuerpo tiembla de emoción. Tus bellas y antiguas casas emergían de la orilla del Arba. Surgían de la bruma como gigantes. Y la suave brisa destruyó mi incertidumbre. Y me adentré en las sutiles intimidades del bosque. Y fui uno contigo.

Pero ahora ya todo aquello pasó. Y ya forman parte del ayer. Y muero desesperado. Y nunca había disfrutado tanto estando contigo. De ahí que ahora ame más la vida. Después de haber estado en tus brazos, Después de haber saboreado tus dulces labios. Después de haber acariciado tu fresca piel. Después de haberte tenido acurrucada en mí regazo en el refugio de Fuente L´artica. ¡Oh! Mis manos tiritaban de pasión mientras nos comíamos a besos.

¡Oh! Tengo una pena en mi pecho. Pues esos momentos nunca volverán. Es tan efímero el instante.... Y son tan intensos en mi recuerdo, que es lo único que me ayuda a resistir los embates del tiempo. Y caminamos cogidos de la mano hacia Luesia. Y no quería despedirme de aquellos jugosos montes. Y mi paso era lento para alargar el momento. Y al llegar al pueblo, dimos un paseo para conocer el hermoso lugar. Y más tarde, le dijimos adiós entre lamentos...