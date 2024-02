​La zorra y las aceitunas

Comenzaré diciendo que el título de este texto no es propiamente mío, sino de una buena amiga, a quien agradezco que me lo sugiriera cuando comentábamos dos de los acontecimientos más llamativos de esta semana. En concreto, estos últimos días, de los muchos entretenimientos que a diario nos ofrece esta sociedad nuestra —tan rica en matices y diversidad cultural—, han llamado mi atención, como la de muchas otras personas, dos: la canción que nos representará en la próxima gala de Eurovisión, “Zorra”, y la entrevista que Jordi Évole ha hecho a la actriz y cantante Ana Belén recientemente.





Respecto de la canción, me gustaría, primero, hacer una breve consideración. La cultura, como los números, en mi opinión, puede ser positiva o negativa; de tal forma que la exteriorización ostensible de las ideas propias, de la visión del mundo que cada uno tiene, puede generar actos positivos o degenerar en actos negativos. Pero, en todo caso, esto es relativo, pues, de la misma forma que un -3 es cuantitativamente menos negativo que un -30, si el nivel cultural de una sociedad es negativo, el efecto que la expresión pública puede tener en dicha sociedad puede resultar positivo.





Me explico: si nuestra sociedad, pongamos por caso, tiene un nivel cultural de -30, y se le propone para su evaluación pública un acto de -3, es muy probable que el impacto social de dicho acto sea de +27, con lo que será valorado positivamente por la mayor parte de la sociedad que se encuentre en ese valor cultural medio o inferior.





En este sentido, “Zorra” me parece una manifestación cultural negativa, por zafia, burda y grosera: ramplona por su música, vulgar por su letra y chabacana por su puesta en escena. Pero, sobre todo, una de tantas secuelas del trastorno social sufrido por buena parte de la ciudadanía tras una feminización diseñada e impuesta apresuradamente por el poder, porque confunde la igualdad con el empoderamiento y éste con la degradación manifiesta. No obstante, considero que está en consonancia con una ciudadanía entregada plácidamente a la ignorancia, cuyos miembros reconocen sin preocupación, en un 33%, que no leen nunca un libro y, en una proporción similar, que lo hacen muy esporádicamente, y, en este sentido, no me parece una propuesta nada transgresora. En consecuencia, no me extraña en absoluto, ni me escandaliza, que haya sido elegida para representarnos en un concurso internacional; pues, nos guste o no, es una buena personalización de la mediana cultural de nuestro país.





Por lo que respecta a la entrevista a Ana Belén, como ya habrán supuesto, encuentro muy significativo el ejemplo de las aceitunas para ilustrar su idea de libertad. A preguntas de Jordi Évole, reputado psicólogo y fisioterapeuta de la entrevista, dice Ana Belén, declarada comunista, lo siguiente: “¿Libertad en qué?, ¿en que me pueda comer unas aceitunas tomándome una caña? Esa es la libertad. ¿O la libertad es que yo pueda tener una sanidad, una sanidad pública en condiciones? Esto es así de claro”. Y, después, cuando el masajista le destensa la ideología con un “pero causa bastante simpatía lo de la caña”, ella añade “ya, ya, ya, a mí también me encanta. Si no está reñida una cosa con la otra. Pero, ¿qué es más importante, la aceituna que yo me pueda comer en una terraza en la calle o que yo tenga médicos de la sanidad pública y que no me tenga listas de espera de meses? Joder. Quiero decir que, entonces, prefiero no tomarme la aceituna, coño. Y luego el discurso populista, es tan fácil, es tan fácil hacerlo, y es tan fácil que cale... A ti, el comunismo, aquí en España, ¿te ha hecho algo malo? […] Y yo hago esta pregunta, ¿a ver quién me la contesta?







Empezando por el final, yo, humildemente, intentaré contestar. Primero, respecto del comunismo, que usted, hábilmente, ha circunscrito a España, la invito a que analice con objetividad las acciones, las palabras y las amistades del de la ceja (¿recuerda el gesto?), Rodríguez Zapatero, al que usted y otros tantos (curiosamente, muchos de los cuales no solo vivieron —como la mayoría de los que peinamos canas— en el franquismo, sino que vivieron de él, salvo que se quiera olvidar que durante la dictadura toda la cultura era únicamente franquista) han promocionado, o las de nuestro actual presidente del Gobierno, así como sus políticas. Y, por supuesto, la exhorto a que vaya a una biblioteca —pública, si quiere, que son la mayoría— para encontrar respuestas a su pregunta. En segundo lugar, resulta que no está reñida la aceituna con la sanidad pública; sin embargo, usted prefiere, “coño”, no tomarse la aceituna, porque parece que, en realidad, la una y la otra no son tan compatibles. Y me parece muy bien, créame, que usted, libremente, elija una cosa o la otra. El problema no está en lo que usted y yo elijamos, sino en que podamos hacerlo, porque, si resulta que los que mandan piensan como usted, usted tendrá la sanidad que quiere, con las listas de espera que los dirigentes digan que hay o que no hay, y yo, como otros muchos, no tendré la posibilidad de optar por la sanidad que me parezca mejor, ni aun siendo la misma que elegiría usted, y, probablemente, me sancionarán por consumir clandestinamente productos solidariamente prohibidos, como las aceitunas. Y es que usted equipara, permítame, ideología, derechos y libertad. Sin embargo, no son lo mismo: si los derechos emanan, no de las demandas del pueblo, sino de la ideología de los gobernantes, que interpretan qué es bueno o que es malo para él, automáticamente la libertad desaparece, sacrificada, se supone, al bien común, como sucumbiría la aceituna a la sanidad pública, que, por ser única, no tendría alternativa alguna. Dicho de otro modo, el derecho no sería tal, sino una imposición ideológica benéfica, en el mejor de los casos.





Y, en tercer lugar, usted comenzó su respuesta preguntándose “¿libertad en qué?, y, quizá, se estaba preguntando ¿para qué? Pues, mire, en todo lo no lesivo para la convivencia de los seres humanos y, precisamente, para que podamos desarrollar plenamente nuestra humanidad; porque, si la libertad se parcela por supremacismo ideológico, no somos libres, sino autorizados, marionetas de un despotismo, según las épocas, ilustrado o ignorante, pero igual de opresivo y frustrante. Y es que “el discurso populista, es tan fácil, es tan fácil hacerlo, y es tan fácil que cale…”.





Así que, en conclusión, yo me opongo a “Zorra”, porque creo que hay alternativas culturales enriquecedoras; pero no deseo prohibirla, implantando mi criterio o mi ideología. “Zorra”, mal que a mí me pese, es un acto de libertad criticable desde muchos puntos de vista, como ya dije; sin embargo, puedo escoger —desde luego, sin menoscabo de mi integridad física y moral— no verlo. En cambio, si el modelo sanitario es exclusivo y viene impuesto, no hay elección, o acudo a él o me muero.