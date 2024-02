Hace unos días conocimos un informe de los servicios antiterroristas de la Policía Nacional que manifiesta el convencimiento de que ETA, de 1995 a 2005, intentó llevar a cabo una auténtica limpieza étnica en el País Vasco y en Navarra, forzando la salida de todos aquellos que se considerasen españoles y mostrasen su resistencia al proyecto soberanista vasco.

Para la Policía Nacional no cabe duda alguna de que la banda terrorista lo intentó con el acoso violento y el asesinato de personas vinculadas a lo que ellos denominaban “círculos españolistas”, entre los que se encontraban líderes políticos, empresarios, académicos o periodistas.



No se puede tapar el sol con un dedo. Esta es la realidad más cruda de ETA, de la que sus herederos políticos no han abjurado. Es una realidad triste y dolorosa que es preciso seguir poniendo de manifiesto, aunque no convenga al relato oficial que también desde el Gobierno se pretende construir.