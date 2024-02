Consultoría especializada en la integración de la prevención de riesgos, For Easy Work

Garantizar la integración de la prevención en toda la estructura de una organización es fundamental, ya que la seguridad y salud de los trabajadores están íntimamente ligadas a la productividad de una empresa.

Una adecuada gestión monitoriza y evalúa los niveles de riesgo que enfrentan las personas en sus labores y agiliza las medidas necesarias para minimizarlos.

Para ayudar en esa integración es fundamental contar con el apoyo de una firma como For Easy Work, con experiencia y herramientas que hacen más eficaz y fácil la implicación de toda la estructura organizativa.

Las ventajas del apoyo que ofrece For Easy Work For Easy Wor, desde hace varios años, ha apoyado a las empresas en sus procesos de transformación de la cultura preventiva de sus trabajadores. Gracias a su experiencia, cuenta con un personal idóneo que desarrolla contenidos de e-learning y programas de formación permanentemente actualizados.

También pone a disposición de sus clientes soluciones tecnológicas para la prevención de riesgos laborales. Apps como AsseCAE, AsseLOTO, AsseWork o AssePlan los han convertido en líderes de soluciones tecnológicas para la gestión eficiente de los procesos preventivos de las organizaciones.

Sobre sus consultorías, el equipo experto de For Easy Work llega a las empresas y lleva a cabo un análisis minucioso para implementar acciones con objetivos claros. Facilita la integración de la prevención de riesgos laborales a través de la cadena de mando con el apoyo de la digitalización. De esta forma, busca eliminar o minimizar las tareas burocráticas o de poco valor añadido que no favorecen la seguridad y salud del personal.

Las repercusiones sobre la productividad El representante de For Easy Work, Joaquín Fernández, explica que el vínculo entre productividad, seguridad y salud está confirmado por varios estudios. En las organizaciones donde no se controlan las estrategias de seguridad suelen ser frecuentes los incidentes con lesiones o daños a la maquinaria. En el primero de los casos, causa ausentismo y gastos colaterales varios; mientras que, en el segundo, retrasos o paralización de la producción.

Cuando la seguridad de todos los empleados está garantizada es más fácil incrementar la productividad. Ocurre porque los elementos involucrados para generar una producción óptima se irán dando de manera natural. Es un escenario en el que además se puede cimentar el crecimiento sostenible de la compañía, y en donde las herramientas digitales orientadas a la seguridad y salud generan sinergias importantes para garantizar esa integración, que también es un requisito legal.

Por todas estas razones, la consultoría es esencial para desarrollar políticas según las necesidades de cada realidad empresarial. For Easy Work ayudan a diseñar entornos de trabajo más seguros con acciones efectivas desde con una visión práctica que también afecta a la productividad. Esto último descarta las anticuadas tesis de que las empresas debían sacrificar eficiencia a cambio de seguridad y salud o que la seguridad es un costo para las organizaciones.