El auge de los cursos de supervivencia de la mano de No Name Sport dos años después de la pandemia

Todos los aventureros y amantes de las actividades en la naturaleza necesitan tener conocimientos básicos de supervivencia que les permitan hacer frente a eventos inesperados e incidencias comunes. Asimismo, este tipo de conocimientos resultan esenciales para resolver con mayor rapidez una gran variedad de problemas que pueden surgir en el día a día. Sin embargo, la escuela de cursos de supervivencia No Name Sport y otras entidades que imparten esta formación han constatado un aumento de un 40% en la contratación de este tipo de cursos en el año 2023 por clientes particulares y empresas que quieren estar formados en este tipo de materias como orientación, cabuyería, refugios, caza, rastreo, hacer fuego y otras muchas que tienen que ver con saber moverse en entornos naturales y agrestes.

Beneficios de hacer un curso de supervivencia España es un país donde se practica el senderismo y las actividades en montaña con mucha frecuencia y aún más después de la pandemia, ya que la gente ha salido a disfrutar más del aire libre y la naturaleza. Debido a esto, ha habido un crecimiento notorio en la cantidad de incidencias que ocurren en los espacios al aire libre por la realización de dichas actividades. Los cursos de supervivencia permiten a los senderistas y aventureros adquirir las herramientas y habilidades necesarias para evitar dichas incidencias como caídas y afecciones por desconocimiento.

Asimismo, este tipo de cursos instruyen a los practicantes para que puedan hacer frente a las condiciones meteorológicas y los eventos naturales inesperados. Por ejemplo, las lluvias fuertes, las olas intensas de calor o el aumento del frío por las noches son eventos inesperados que en medio de la naturaleza representan grandes desafíos. Además, los cursos de supervivencia preparan a las personas para afrontar emergencias civiles y sociales, catástrofes generadas por la naturaleza e incluso ciertas urgencias generadas en los hogares o empresas.

Otras muchas personas lo hacen motivadas por lo que consideran posibles amenazas para la humanidad como: los PEM o pulsos electromagnéticos, la amenaza de guerra nuclear producida por la creciente tensión geopolítica en el mundo, la crisis del cambio climático u otra posible pandemia que pueda hacer que tengan que retirarse al entorno rural, comenta Miguel Ferrero Experto de la escuela de supervivencia de No Name Sport.

Cursos de supervivencia de No Name Sport En la actualidad, No Name Sport cuenta con dos cursos de supervivencia y el primero está dirigido a aquellas personas que desean adquirir conocimientos básicos de la materia. Esto incluye aprender a generar fuego, filtrar y transportar agua, no perder la orientación correcta durante la aventura y otros conocimientos de gran relevancia. El segundo curso está dirigido a todos los aventureros y practicantes que quieren prepararse para superar cualquier tipo de emergencia o evento inesperado. Este curso está dividido en tipo A y tipo B, siendo la categoría A la relacionada con la adquisición de técnicas de combate y comunicación. La categoría B está enfocada en todos las experiencias y conocimientos que necesita una persona para sobrevivir en diversos escenarios tanto al aire libre como en el ámbito social. Los niños que lo deseen pueden realizar el primer curso bajo la autorización de un adulto mientras que, el segundo está destinado únicamente para adultos.

No Name Sport y sus expertos: Miguel Ferrero y el Sargento de Infantería de Marina Ángel Parra Merino preparan a los aficionados y amantes en supervivencia con todo tipo de actividades creativas, emocionantes y retadoras basadas en experiencias reales. Estos instructores tienen conocimientos en supervivencia de evasión, escalada, rescate, primeros auxilios, combate e incluso defensa contra armas blancas y de fuego.