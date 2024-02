Ibiza Luxury Destination presenta a los nuevos embajadores y las acciones de 2024

El Ocean Drive Madrid en el marco de FITUR se convirtió en el escenario del prestigioso evento de presentación de nuevos embajadores y acciones de 2024 de Ibiza Luxury Destination. Este encuentro de lujo, que tuvo lugar el 25 de enero en el Hotel Ocean Drive Madrid, reunió a destacadas personalidades del mundo empresarial, la moda, la cultura, el deporte y la gastronomía, para celebrar un momento trascendental en el ámbito nacional e internacional. El evento estuvo marcado por el nombramiento de distinguidos embajadores que personifican la esencia y el estilo de Ibiza. Entre los nuevos embajadores se encuentran destacados nombres como Jamie Carragher que fue capitán de la selección inglesa, Robert Pirès campeón del mundo con la selección francesa, David Grussaute, chef del restaurante Unic, Walter Sidovaricious chef de Omakasebywalt, los dos recientemente han sido galardonados una Estrella Michelín, José Antonio Marí y Alberto Serra, diseñadores de la marca Vintage Ibiza y por último, pero no menos importante, Marc Rahola Matutes, uno de los empresarios más importante de Ibiza.

Los embajadores nombrados durante el evento se destacan no solo por su influencia en el ámbito global sino también por su conexión personal con la esencia de Ibiza. Este evento, contó con la presencia de periodistas nacionales e internacionales, así como figuras destacadas en el ámbito empresarial, cultural y del entretenimiento. Personalidades como Marta López Álamo y José Lamuño contribuyeron a la elegancia del encuentro.

Además de los nombramientos de los embajadores, Nuria Moreno, presidenta de Ibiza Luxury Destination, tuvo el honor de compartir las emocionantes acciones planeadas para el año 2024. Ibiza Luxury Destination está decidido a elevar aún más los estándares de excelencia. Entre las acciones planificadas se incluyen: estar presentes en las Jornadas Directas de Turespaña con el mercado estadounidense y canadiense; Organización de un Famtrip orientado al mercado americano en formato exclusivo para profesionales del sector turístico especializados en viajes de alto standing; ya entrando en temporada organizarán como cada año el Evento anual ILD, donde se hará entrega de las nuevas placas a los nuevos embajadores; estar presentes en las Jornadas Directas de Turespaña con el mercado europeo; además acudirán al M&I Luxe Bodrum, donde se encontraran con entidades importantes del sector turístico; presenciarán TFEST Mexico 2024, una feria que cuenta con 260 buyers del sector lujo, procedentes de todo el mundo; asistirán a las Jornadas Directas de Turespaña con el mercado sudeste asiático y para terminar el año; en diciembre participarán en ILTM Cannes, una de las ferias más importantes de Europa, en el sector del turismo de lujo.

Ibiza Luxury Destination 2024 promete ser un año de emocionantes experiencias y oportunidades. El día culminó con un elegante cóctel, donde los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar de una experiencia exquisita.

Nota de prensa hecha por NM Events in Ibiza.

Para más información: Email: hello@nmibiza.com