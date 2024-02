'Volver a ser salvajemente humanos', el pódcast de transformación de Vicen Montserrat

Vicen Montserrat, en un mundo alejado de las cualidades naturales, ofrece un camino para aquellos en busca de una vida en coherencia con la verdadera naturaleza humana y viva.

Mediante su investigación y experimentación vivencial, Vicen ha creado una metodología singular llamada Trika, destinada a fomentar una transformación profunda tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Este enfoque se difunde a través del pódcast "Volver a ser salvajemente humanos", disponible en YouTube y Spotify, proporcionando un foro para indagar en el contraste entre la manera de vivir dentro de este sistema y lo que realmente las personas son: mamíferos humanos que, si bien parecen domesticados por una sociedad desconectada, conservan en su interior un espíritu salvaje.

Una aventura hacia la autenticidad: Volver a ser salvajemente humanos La vida moderna, con sus exigencias y roles preestablecidos, invita constantemente a cuestionarse sobre la autenticidad de la existencia. ''¿Estamos viviendo de acuerdo a nuestra esencia o solo somos actores en una obra escrita por el sistema?'' Vicen Montserrat aborda estas preguntas esenciales, guiando en un viaje introspectivo hacia el núcleo esencial. Cada episodio del pódcast es una invitación a desmantelar las facetas del "personaje" social y redescubrir el vasto panorama de posibilidades que define lo que realmente significa ser humano.

Este viaje no es solo de reflexión, sino de acción. Vicen enseña a navegar por las presiones y ansiedades generadas por los estándares sociales inalcanzables, transformando las crisis existenciales en oportunidades de aprendizaje y transformación. En lugar de capitular ante la insatisfacción y el desasosiego, el pódcast alienta a abrazar la naturaleza salvaje, liberando de las cadenas de la domesticación y reconectando con el ser auténtico en toda su expresión. El contenido del canal alterna entre charlas de Vicen y diálogos con otros investigadores.

Trika: Uniendo lo ancestral con la escucha de lo actual La metodología Trika, creada por Vicen Montserrat, es la columna vertebral de este proyecto revolucionario. Reuniendo lo mejor de la terapia psicocorporal, la bioenergética y prácticas espirituales milenarias, Trika es un enfoque integrativo que aborda al individuo en su totalidad: mente, cuerpo, energía y emociones. Esta metodología no solo contempla la transformación y el despliegue del potencial humano, sino que también considera el contexto histórico y social, ofreciendo así una comprensión más rica y profunda de nuestra existencia.

Tras más de una década dedicada a la investigación y práctica, Vicen ha comprendido que el camino hacia una vida auténticamente humana y conectada se halla en reeducar la percepción y recuperar la importancia del cuerpo, la sensibilidad y la escucha, pilares de la sabiduría orgánica. Su labor se enfoca en reavivar esta sabiduría, apartando el ruido de una existencia agobiada por las exigencias sociales, que la mente y emociones han asimilado, para redescubrir la magia de vivir plenamente el misterio de la existencia.

Compartiendo la visión: Más allá del pódcast El propósito de Vicen Montserrat es claro: hacer accesibles sus descubrimientos y aprendizajes a la mayor cantidad de personas posible. El contenido del pódcast abarca una amplia gama de temas, desde la salud y la nutrición hasta la sexualidad y la espiritualidad, reflejando la complejidad y riqueza de lo que significa ser humano. Estos temas no son meramente académicos; son vitales, diseñados para ser integrados en el día a día de las personas, fomentando una vida más conectada con nuestra naturaleza.

Vicen Montserrat invita a todos a participar en este viaje de autoconocimiento y transformación. "Volver a ser salvajemente humanos" no es solo un pódcast; es un movimiento hacia una existencia más auténtica, un llamado a vivir de acuerdo con la sabiduría interna.