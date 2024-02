Aplicaciones móviles específicas de seguridad y salud desarrolladas por For Easy Work

Las aplicaciones móviles han transformado para siempre la vida de las personas alrededor del mundo en todos los aspectos posibles.

Estas herramientas tecnológicas se utilizan para realizar transacciones bancarias, pedir a restaurantes, intercambiar mensajes de texto o videollamadas, escuchar radio, ver películas o hacer compras.

Prácticamente, no hay nada que no puedan gestionar y constituyen un poderoso aliado no solo en la vida de las personas, sino también de las empresas. Joaquín Fernández, de la firma For Easy Work, manifiesta que estos recursos tecnológicos facilitan la gestión de procesos operativos. Gracias a ellas, hacen muchas tareas domésticas y rutinarias desde el móvil, por lo que empezar a hacer tareas profesionales desde un móvil es una realidad hoy en todas las organizaciones.

Las funciones de las aplicaciones móviles de For Easy Work Dentro de las gestiones que han sido sumadas al frenesí de las aplicaciones móviles, están las vinculadas a la seguridad y salud de los trabajadores. El representante de For Easy Work, explica que debido a que estos aspectos están íntimamente ligados a la productividad de la empresa, deben ser constantemente monitorizados. La digitalización surge entonces como una solución para incrementar la participación de todos los involucrados mejorando la supervisión y el desempeño en la seguridad y salud, y en consecuencia, la productividad.

Con el objeto de responder a esa necesidad, el equipo de For Easy Work ha desarrollado todo un ecosistema de apps enfocadas en la prevención. Asseguratte, Asseworks, Asseplan, Asseloto o Asseaudit proporcionan todo lo necesario para controlar y gestionar la salud y seguridad de los trabajadores. Gracias a su sencilla y funcional interfaz, los mandos medios de las empresas pueden generar decisiones oportunas de una manera más ágil y hacer frente a sus responsabilidades en materia de seguridad y salud, con mucha menor burocracia.

La mayor novedad de For Easy Work no la constituye el desarrollo de estas aplicaciones móviles en sí. Su elemento diferenciador más importante es que están diseñadas para adaptarlas a las necesidades específicas de cada organización. Es decir que una misma app es adaptable y configurable para cada compañía y, de esta manera, ser mucho más eficiente. Se trata de que la herramienta digital se adapte a las necesidades del usuario y no el usuario a la herramienta digital.

Aplicaciones móviles de For Easy Work For Easy Work es una compañía especializada sobre temas de seguridad, salud y la prevención de riesgos laborales. Respalda a sus clientes corporativos en la elaboración de proyectos para la transformación de la cultura preventiva, apoyándose en los mandos medios. También diseñan programas de formación y contenido e-learning en estas importantes áreas.

Siempre han aplicado una visión vanguardista en su modelo de servicio. Por esa razón, se han consolidado en el desarrollo de aplicaciones móviles específicas para cada empresa. Con ellas, agilizan la gestión de tareas como la creación digital de procedimientos de Consignación Lock Out Tag Out o la gestión digital de permisos de trabajo, integrando la movilidad en la gestión diaria de estos procesos críticos en las organizaciones con operaciones de alto riesgo.

Actualmente, sus aplicaciones móviles se usan en sectores tan exigentes como el del Cemento, Construcción, Acero, Alimentación o el de Automoción, entre otros, y en grandes corporaciones industriales, lo que dice mucho de su versatilidad y adaptación.