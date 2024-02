Josep Biayna Gea publica ‘El serrat dels lliris’, una obra histórica escrita en catalán que refleja parte de su legado

CÍRCULO ROJO.- ‘El serrat dels lliris’ es la primera obra de Josep Biayna, aunque su vínculo con la lectura viene de mucho más allá, su vínculo vital y emocional con el pueblo en el que se ambienta este libro, ha sido su principal inspiración.

“En los largos veranos de mi infancia, que empezaban por San Juan y acababan bien entrado el mes de septiembre, descubrí el gusto por la lectura en la biblioteca situada en una de las dependencias de su monasterio románico. Fue entre sus paredes milenarias donde nació el placer por la lectura de novelas históricas y ahora, décadas después, he escrito este relato de ficción histórica que transcurre en torno al monasterio que me vio crecer. También es un pequeño homenaje a mi hermano fallecido hace un año. Él, con su espíritu investigador constante, su amor por la naturaleza, por la historia, por conocer el pasado de gentes y lugares, nos hizo estimar a todos este lugar tan bonito”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “unos personajes que viven en la edad media, dura y difícil, pero que no renuncian a sus sueños. A lo largo del libro descubrirá cómo se trabajaba en el campo, la vida en las humildes casas, amores y pasiones con algún momento erótico tratado con elegancia, las festividades más arraigadas y siempre religiosas. Descubrirá también cómo se viajaba en la edad media, las relaciones de poder dentro de un monasterio y cuáles eran sus dominios sobre tierras, gentes, casas y castillos”.

Sinopsis 'La historia de los protagonistas de este relato, Guillem y Bernat, comienza en el año 1329 con la batalla de Oló, en la que participan sus respectivos padres: Grau y Martí. En plena edad media, diversos acontecimientos tendrán lugar en el siglo XIV en el pequeño nucleo de población de l’Estany. En su monasterio, se vive una etapa de esplendor con posesiones repartidas por toda la actual Catalunya y nuestros personajes van creciendo a caballo de la vida monástica y campesina. Guillem y Bernat son dos niños soñadores. Juntos irán descubriendo las relaciones de poder, el valor de la amistad, el amor, la muerte y las tradiciones. Un hecho acabará marcando y cambiando definitivamente sus vidas: su primer viaje acompañando al abad Berenguer a las cortes medievales de Barcelona.'

Autor Josep Biayna Gea nació en Badalona en 1963. Graduado en Magisterio y licenciado en historia contemporánea. En su vida profesional inicialmente se dedicó a la docencia y de muy joven ya fue el director de una escuela pública. Posteriormente, se dedicó a la formación del profesorado, el asesoramiento a centros y la coordinación de redes educativas. Durante muchos años fue el director del centro de recursos pedagógicos de Badalona, ​​así como el coordinador de los servicios educativos. En su última etapa profesional ha ocupado el cargo de jefe del servicio de innovación, redes y servicios educativos del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.