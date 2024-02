Alberto Gómez Granados invita a los lectores a reflexionar sobre la etapa adolescente en ‘Descodificando a nuestros adolescentes’

Alberto Gómez Granados, tras nueve años de elaboración, publica su segundo libro Descodificando a nuestros adolescentes. Acompañado por la editorial Círculo Rojo redacta un manuscrito que ofrece una mirada realista -y a la vez tranquila- de la etapa adolescente. Hoy en día la sociedad la mira con recelo, sin embargo, es una etapa que cada individuo adulto ha tenido que experimentar para convertirse en quién es. Por lo que Alberto Gómez Granados invita al autor a reflexionar sobre si se necesita más empatía hacia los más jóvenes para acompañarlos un proceso que sin duda, recordarán el resto de su vida.

Los libros del autor han nacido de trabajo, esfuerzo y conferencias en las que se ha profesionalizado. Pretende llegar al lector de la manera más directa posible y regalar un poco de comprensión y tranquilidad para esa etapa que a priori parece tan complicada. Porque en realidad es “maravillosa”, tal y como él mismo expresa.

El lector va a encontrar una oportunidad para entender que es una etapa que ofrece muchas posibilidades y que, si se sabe gestionarla, puede resultar un recuerdo imborrable.

Sinopsis ¡Adolescencia! Qué paciencia, ¿verdad? La primera sensación que tenemos los padres cuando nuestros hijos se aproximan a la adolescencia es que estamos ante una época que no podemos controlar, una época desconocida y oscura, un tiempo que debemos pasar cuanto antes y que deje las menores secuelas posibles tanto en nuestros hijos… como en nosotros.

Este miedo ante lo desconocido, si lo pensamos bien, no tiene fundamento. Nosotros tenemos mucha más práctica en la adolescencia que nuestro hijo. ¿O es que no la hemos vivido? Tenemos la experiencia de haberla pasado. Así escrito, parece una enfermedad. Y, por desgracia, eso es lo que a muchos de nosotros nos parece y hay quien se toma esta etapa de la vida, tanto de nuestros hijos como la nuestra propia, como una cuarentena que hay que sufrir. Una época que, hagamos lo que hagamos, se nos viene encima y no prevemos que sea agradable.

Descodificando a nuestros adolescentes trata de acercarnos a ese mundo adolescente actual desde la perspectiva de un padre. Ese mundo tan cambiante y tan ajeno a nosotros … ¿o no?

Desde el conocimiento del autor sobre la materia y con la aportación de datos actuales sobre varios temas familiares de actualidad, este libro pretende que tomemos conciencia de la necesidad que tienen nuestros adolescentes de nuestra presencia y ayuda, de cómo nos la piden y de la imperiosa necesidad que tenemos los adultos de… descodificarlos.

Autor Alberto Gómez Granados (Almería, 1968) lleva más de quince años dedicado a la educación y orientación familiar. Imparte conferencias, charlas y cursos sobre dichos temas y cuenta con una dilatada experiencia como ponente y conocedor profundo de la educación y relaciones familiares, de la que es un apasionado.

Es máster en Ciencias de la Familia por la Universidad de Málaga y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad Internacional de Cataluña.

También es autor del libro El hombre 2.0. Esposo y padre: nuestro mejor negocio, que desarrolla el rol que desempeña el hombre actual en su doble vertiente de esposo y padre, como pareja y educador.

Trabaja desde hace más de treinta años en banca, en la que ha ocupado distintos puestos de responsabilidad.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Urbanismo y fue colaborador de Radio Nacional de España en programas deportivos.

Está casado y es padre de cuatro hijos.