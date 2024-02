Brow Lift 360, el lifting de cejas para una mirada con chispa, que elimina su aspecto cansado (o entristecido)

No solo las patas de gallo determinan el envejecimiento de la mirada. El cansancio o la tristeza es el aspecto que adquiere con los años y que todo paciente refiere, a medida que el exceso de piel hace el ojo más pequeño y la ceja desciende. El lifting de cejas es una opción a contemplar para rejuvenecerla, mediante un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, que tiene un efecto 360° y mejora las arrugas.

No solo mímica El contorno de los ojos envejece antes que el resto de la cara porque su piel es cinco veces más fina, posee una concentración menor de fibras estructurales (colágeno, elastina) y presenta menor cantidad de glándulas sebáceas. La mímica es el peor de sus enemigos, pero el estrés, la falta de sueño, la ingesta exagerada de alcohol y, sobre todo, el cambio de volúmenes que se produce en el rostro con el paso de los años, explican la desaparición de su chispa, la ausencia de viveza y su inexorable transformación. La textura cutánea se arruga, el párpado pesa sobre los ojos debido a la piel excedente y la ceja adquiere una posición descendida, que otorga un aspecto triste o cansado a la mirada.

¿Cuándo está indicado? El lifting de cejas es una cirugía que tiene como objetivo reposicionarlas cuando el cambio de volúmenes faciales que se produce con el paso de los años las sitúan por debajo del arco ciliar. Tal y como explican los especialistas en cirugía plástica y estética de Martín del Yerro | Amselem, “muchas veces contribuyen de forma importante a ese aspecto de mirada cerrada, de mirada cansada, que los pacientes solo atribuyen al exceso de piel en el párpado”.

El reborde óseo del arco ciliar es el punto de referencia para determinar la posición ideal de la ceja, que se ubica levemente por encima durante la juventud en las mujeres y justo al borde en los varones. Cuando está debajo de esa posición, el Brow Lift es una opción a considerar porque puede evitar la resección cutánea del párpado (blefaroplastia) y es una cirugía mínimamente invasiva que abre el ojo, despega la mirada y mejora las patas de gallo.

Mínimamente invasiva El Brow Lift se realiza tras analizar la posición de las cejas y el estado de la piel en el párpado, ya que el exceso cutáneo asociado puede requerir una blefaroplastia. Aunque ambas técnicas se pueden combinar para potenciar los resultados, no siempre es necesario, ya que una mínima elevación de las cejas puede conseguir una mejoría global de la cuenca orbitaria, procurando una mirada más abierta, despejada y descansada, que es lo que persigue toda cirugía periocular. Las técnicas de elevación ciliar son dos:

Pequeña resección de la piel en la zona lateral de la ceja para subirla un poco al suturar. “El inconveniente -puntualizan los facultativos - es la cicatriz, que aunque sea pequeña y consiga una elevación importante, puede notarse en mujeres con la piel más fina o en aquellas personas que no tienen mucho pelo en la ceja”.

Abordaje en el cuero cabelludo, mediante pequeña incisión tras la línea del nacimiento del pelo, que permite el acceso a la ceja para traccionar los tejidos y elevarla. “Este pequeño gesto -aclaran los doctores- no solo la resitúa en su posición original, sino que mejora muchísimo la zona periocular externa, patas de gallo incluidas”.

