Júlia Álvarez Abad es la ganadora de la Beca Beauvalais 2024

La Fundación Equus & Friends anunció a Júlia Álvarez Abad como la merecida ganadora de la Beca Beauvalais 2024, en una emocionante ceremonia el pasado doce de enero.

La noticia fue compartida por el medio Chacco Info, perteneciente a la marca Chacco Marketing. Esta beca fue creada con el propósito de apoyar a jóvenes talentos en el mundo de la Doma Clásica y representa un hito significativo en la carrera de Álvarez Abad.

Con este reconocimiento, la joven amazona catalana podrá dedicarse por completo a la alta competición de Doma Clásica, alcanzando así un nuevo nivel de excelencia en su disciplina deportiva. Dotada con 12.000 euros, esta beca no solo proporciona un apoyo económico vital, sino también la oportunidad de entrenar bajo la dirección técnica de la reconocida Beatriz Ferrer-Salat, una figura destacada en el mundo de la equitación.

La Fundación Equus & Friends y el camino de Júlia Álvarez Abad La Fundación Equus & Friends, responsable de la creación y otorgamiento de la Beca Beauvalais, se ha consolidado como una institución comprometida con la promoción de la equitación y la protección de los animales, en especial los caballos. Fundada por Beatriz Ferrer-Salat, una apasionada de los animales y deportista consumada, la fundación busca no solo fomentar el deporte ecuestre, sino también concienciar sobre la importancia del bienestar animal y la preservación del medioambiente.

Con este enfoque en mente, la Beca Beauvalais lleva el nombre de un compañero equino de Ferrer-Salat, "Beauvalais", quien ha sido fundamental en su carrera y en su aprendizaje sobre la importancia del cuidado y la relación entre jinete y caballo. Este legado se traduce en un compromiso con el desarrollo y la promoción de la Doma Clásica como un deporte noble y una forma de arte.

Por su parte, la elección de Júlia Álvarez Abad como beneficiaria de la Beca Beauvalais no es casualidad. Con un historial impresionante en el mundo de la equitación, Álvarez Abad ha demostrado su talento y dedicación en numerosas competiciones nacionales e internacionales. Ahora, con el apoyo de la Beca Beauvalais, tiene la oportunidad de seguir avanzando hacia su sueño de convertirse en una de las principales figuras de la Doma Clásica a nivel mundial.