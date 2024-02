Demis Emerson Barra publica ‘Allí fuera no hay Maestros’, una biografía que lleva al lector a emprender su propio viaje

CÍRCULO ROJO.- Allí fuera no hay Maestros es la primera obra de Demis Emerson Barra. Como él mismo confiesa, es difícil elegir qué destacar. “Para mí todo es un conjunto que se entrelaza entre sí, como si uno no pudiera existir sin el otro. Pero siendo para mí una novedad la de escribir un libro, lo que más destaco, es la forma que he utilizado para narrar historias donde, en algunos momentos, la prosa ha sido herramienta para transformar realidades en fantasías y fantasías en realidades”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “nada y todo. Sinceramente, no pretendo ni deseo crear una expectativa. Según mi sentir en la forma usada para narrar, se puede encontrar desde un simple cuento, unas experiencias de vida, una autobiografía, puntos de reflexión, observación, autoanálisis, descubrimiento, reconocimiento y más. Lo curioso que es una obra para leer y volver a leer, cada vez se podrá ver y descubrir algo más y/o de forma diferente a la anterior”.

Se trata de un libro inspirado en el sentir del propio autor. “Se habla de experiencias de la vida misma, coloreadas con toques de misticismo y leyendas. Se habla de un percibido Todo, como ser, reconocido como creador. Sencillamente, la inspiración ha sido, desde el acto de transmitir y contar, mezclada con el acto del crear”.

Sinopsis "Una autobiografía diferente, única, donde encontrarás y mentalmente podrás recorrer «lugares» conocidos y para reconocer. Un viaje, unas etapas, una vida, donde los recuerdos del autor, con sus transformaciones y superaciones, se transforman en visiones de nuevas perspectivas. Un recorrido entre nociones adquiridas y reflexiones sobre el autodescubrimiento, como elemento y herramienta de un crecimiento personal. Todo se funde con nociones de psicología, filosofía, autoanálisis, envueltas por un pizco de esoterismo y misticismo, donde la prosa se une al cuento, llevando al lector a otros tiempos y otras dimensiones. Realidades que se transforman en fantasías y fantasías que se transforman en realidades, acompañadas por aprendizajes tribales norteamericanos, aplicados por el autor en su vida y en su día a día. Abre tu mente, expande tu visión, quita cada limitación creada por tus persistentes creencias, prepárate para un viaje. Reconoce tu Querido Barco y déjate guiar por tu Querida Amiga Brújula porque la magia existe en la vida. ¡Ahora, aprovéchala!", explica el autor.