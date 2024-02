La industria de cruceros avanza hacia la sostenibilidad ambiental

Vayacruceros, febrero de 2024. La agencia de viajes online vayacruceros.com, especialista en cruceros, destaca el compromiso de las compañías de cruceros con la sostenibilidad ambiental. La industria busca el objetivo de cero emisiones netas de cara a 2050 y reducirlas ya un 40 % de cara a 2030.

La cifra de cruceristas en España supera los datos de los últimos cuatro años Que las compañías de cruceros trabajen para mitigar su impacto medioambiental es una gran noticia para todos, dado que la cifra de cruceristas en España ha aumentado casi un 50 % en 2023 respecto a datos del año anterior. España logra 11,26 millones de pasajeros con más de 4000 barcos en puertos españoles durante este año.

Algunas de las prácticas sostenibles que se están poniendo en marcha son:

Tecnologías más limpias: Los barcos de última generación están incorporando tecnologías más limpias, como sistemas de propulsión híbridos y sistemas de ahorro de energía.

Reducción de residuos: La gestión responsable de residuos a bordo incluye reciclaje eficiente y prácticas para minimizar los desechos. Ya son varias las navieras que han eliminado totalmente el uso de plásticos desechables en sus barcos.

Eficiencia energética: Son varias las compañías que han hecho mejoras en el diseño de los cascos de sus barcos para mejorar la eficiencia energética; gracias a estas mejoras, sus buques consumen menos combustible. También cabe mencionar la apuesta por sistemas de iluminación LED, lo que también supone un gran ahorro energético.

Innovación en combustibles: Algunos cruceros exploran alternativas más limpias, como el uso de gas natural licuado o pilas de combustible. De hecho, ya son muchos los barcos que son propulsados por GNL (gas natural licuado) y se seguirán sumando. Entre los nuevos barcos que las navieras están incorporando a sus flotas varios de ellos usan combustible GNL: Disney Treasure, Sun Princess, Utopia of the Seas, Silver Ray y Mein Schiff 7 entre otros.

Apagado de motores durante las escalas: La primera prueba piloto de un crucero conectado a tierra, en un puerto del Mediterráneo, para obtener energía de manera que no tenga que mantener sus motores en marcha a lo largo de su escala, ha tenido lugar satisfactoriamente en La Valeta (Malta), y ha corrido a cargo del buque MSC World Europa. Esta iniciativa de uso de energía en tierra espera llevarse a cabo en otros puertos, Barcelona y Palma entre otros.

Colaboración con organizaciones ambientales: Son varias las navieras que colaboran con asociaciones ambientales con el fin de fortalecer prácticas sostenibles y contribuir a la conservación marina.

Viajar en crucero se está convirtiendo en una opción más sostenible de vacaciones, lo cual aumenta sus adeptos y beneficia a todos.