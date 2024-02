Oracle selecciona una pyme española como caso de estudio Data & Cloud

En la era digital actual, la adopción de tecnologías avanzadas para la comunicación y el análisis de Big Data se ha vuelto indispensable para empresas de todos los tamaños. Conecta Wireless, una pyme tecnológica pionera en soluciones de IT & Data, ha tomado la delantera en este proceso de transformación digital al ser reconocida por Oracle, uno de los líderes mundiales en soluciones de cloud computing y bases de datos.

Carlos del Río Faura, CEO de Conecta Wireless, destaca la colaboración con Oracle como un pilar clave para impulsar la competitividad y enfrentar los retos más complejos del mercado. Esta alianza ha permitido a Conecta Wireless aprovechar las capacidades de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que abordan las necesidades específicas de sus clientes. En sus propias palabras: "Cuando se trata de datos, Oracle es el caballo ganador. Con MySQL HeatWave nuestra solución tiene ahora mucha más potencia, lo que nos permite acelerar el rendimiento, al tiempo que impulsamos el valor de lo que ofrecemos a los clientes de 360º Communications y Contact Center".

Caso de éxito: la transformación de Conecta Wireless con Oracle Oracle ha seleccionado a Conecta Wireless como caso de estudio para ilustrar cómo OCI potencia las operaciones empresariales a nivel global. Esta colaboración se ha fortalecido a lo largo de los años, integrando tecnologías como MySQL y Heatwave para avanzar en la integración de soluciones basadas en datos e inteligencia artificial, respaldadas por OCI.

Desde sus inicios, Conecta Wireless ha depositado su confianza en MySQL para gestionar sus bases de datos. No obstante, ante la necesidad de procesar datos en tiempo real, especialmente para sus avanzadas soluciones VoiceGen Multimedia en centros de contacto impulsados por IA, la empresa tomó la decisión estratégica de migrar a MySQL HeatWave en Oracle Cloud. Este cambio ha marcado un antes y un después en términos de rendimiento y capacidad de adaptación, permitiendo a Conecta Wireless responder con agilidad a las evoluciones del mercado. Es importante resaltar que la innovación es un pilar fundamental para Conecta Wireless, manteniendo un histórico de alianzas estratégicas que complementan su oferta tecnológica con desarrollos propios. La firma invierte más del 15 % de sus ingresos en investigación y desarrollo, certificada como pyme innovadora por AENOR.

El impacto de MySQL HeatWave en el negocio La implementación de MySQL HeatWave ha marcado un hito en la estrategia tecnológica de Conecta Wireless, ofreciendo un nivel excepcional de seguridad, rendimiento, agilidad y velocidad de datos. Esta solución en Oracle Cloud Infrastructure ha fortalecido su sólido crecimiento, mejoranado su flujo de ingresos en las áreas basadas en OCI y aumentar significativamente las caracteristicas tecnológicas de sus soluciones de Comunicaciones, Centralitas y Contact Center, dentro de las denominadas Unified Communications as a Service (USaaS), para satisfacción de sus clientes.

Además, Conecta Wireless se beneficia de la región de nube soberana de Oracle en España, lo que le permite cumplir con los más altos estándares de seguridad, privacidad y cumplimiento de datos en la Unión Europea, aliviando las preocupaciones sobre el alojamiento de datos sensibles fuera de la UE. La colaboración entre Conecta Wireless y Oracle, especialmente a través de la adopción de MySQL HeatWave, ejemplifica cómo la implementación de sistemas de gestión de alta calidad puede transformar las operaciones de una empresa, acelerar su rendimiento y maximizar el valor ofrecido a los clientes.