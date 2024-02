Reconocimiento sin precedentes para Oro de Castilla en Vinous

Con nueve vinos puntuados por encima de los 90 puntos, Oro de Castilla es, a juicio de Joaquín Hidalgo, la bodega más destacada de Rueda Oro de Castilla Verdejo y Oro de Castilla Finca los Hornos han alcanzado un éxito sin precedentes en Vinous, líder mundial de las publicaciones especializadas en vino, al conseguir la máxima puntuación de todos los vinos catados para el número de febrero por el reputado periodista y enólogo Joaquín Hidalgo.

Las tres añadas revisadas de Oro de Castilla Finca los Hornos son las mejor valoradas, con 96 puntos para la de 2019, 95 puntos para la de 2021 y 94 puntos para la de 2017. Por encima de 90 puntos se sitúan también distintas añadas de Oro de Castilla Verdejo: 93 puntos para la 2016 y 2019, 92 puntos para la 2014 y 2022, 91 puntos para la 2021 y 90 puntos para la 2020.

Pese a tratarse de vinos jóvenes, esta revisión de referencias Oro de Castilla de hasta una década de antigüedad confirma una vez más la capacidad de envejecimiento en óptimas condiciones de los vinos.

Otro hecho singular en esta publicación es que las reseñas y notas de cata de los vinos incorporan un comentario personal de Joaquín Hidalgo, algo poco habitual.

Prácticas enológicas que marcan la excepción

Además, a lo largo del artículo titulado originalmente "The Whites of Rueda Get Serious" ('Los blancos de Rueda se ponen serios'), el experto menciona algunas de las prácticas enológicas que están contribuyendo a mejorar la calidad de los vinos y situar a Oro de Castilla entre las marcas líderes a nivel nacional e internacional.

Y lo hace precisamente en un texto en el que reconoce que su viaje a Rueda confirmó algunos de sus prejuicios sobre los vinos de la D.O. pero también abrió su mente a nuevas posibilidades que le dejaron "con sed de más". "Muchas de las botellas que probé para este informe (unas 180) son bastante similares entre sí. Pero justo cuando pensaba que mi excursión a las llanuras castellanas podría haber sido fácilmente cubierta por una cata en la oficina, surgieron algunas botellas con nuevos perfiles atractivos y distintivos". Y es ahí donde comienzan las menciones a Oro de Castilla.

"Lo primero que me llamó la atención fue una serie de Verdejos elaborada con uvas de viñas viejas y sabiamente envejecidas sobre lías. Este método aportó una nueva textura a los vinos y un estilo limpio y pulido. El verdejo sobre lías adquiere sabores que potencian su carácter concentrado, aportando mayor complejidad y una textura más cremosa", indica en el artículo.

Habla también de la "pureza radical" de las elaboraciones que "consiguen un alto nivel de complejidad y tonos salinos persistentes".

Hidalgo celebra también que en la búsqueda de una mayor diversificación dentro de la D.O. Rueda empieza a descubrir claras diferencias que pueden atribuirse a cambios en el terroir y menciona a Oro de Castilla como una excepción entre otras bodegas, ya que segmenta su trabajo en la bodega por perfil de suelo, cambiando sus criterios para adaptarse a la composición del mismo. "Sus vinos expresan las texturas calcáreas de la región mucho más claramente que algunos de sus pares. Probablemente, no sean los únicos, pero sin duda ponen el mayor énfasis en estos aspectos", explica.

