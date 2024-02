ROI UP Group celebra 13 años de 'vida' recordando sus principales hitos

La agencia internacional de MarTech arranca 2024, su Año del gato, desafiando, así, a la leyenda urbana que asocia al número 13 y a los gatos con la "mala suerte’’. Con gran experiencia en el entorno MarTech y avalada por más de 500 clientes españoles e internacionales, ROI UP Group ha obtenido en los últimos años importantes premios, como el 2º puesto en Ecommerce en los Google Premier Partner Awards de EMEA de 2023 ROI UP Group,agencia digital independiente y referente de Martech, celebra este mes de febrero sus 13 años de actividad. Haciéndolo coincidir con su "año del gato" en desafío a las leyendas urbanas que asocian a los felinos y al número 13 con la mala suerte, la compañía rememora, uno a uno, los diferentes hitos conseguidos en más de una década.

Inaugurada en Madrid en el 2011, ROI UP GROUP está especializada en áreas como SEO & ORM, Desarrollo Web, Social Media, Paid Media, Paid Social, Data & Bussines Intelligence o Creatividad, entre otros. Para ello, tiene una apuesta firme por el talento multidisciplinar y altamente especializado de profesionales de diferentes nacionalidades. Esta multiculturalidad, con manejo nativo de 14 idiomas, les ha permitido trabajar con más de 500 clientes de todo el mundo.

Tras 13 años de andadura, llega a 2024 con 8 sedes en 4 países de Europa y América. En España, además de su sede principal en Madrid, tienen delegaciones en Alicante, Valencia, A Coruña y Barcelona, su más reciente incorporación. Por otra parte, Lisboa acoge una de sus sedes más veteranas, inaugurada pocos meses después de su fundación. América Latina es otro de sus focos de negocio con presencia en Ciudad de México y Bogotá.

A la cabeza de las agencias de su sector

ROI UP Group nació en plena era de transición digital y siempre se caracterizó por ofrecer servicios digitales apoyados en la última tecnología. El manejo de los datos proporcionados mediante plataformas punteras, la investigación y la optimización de las estrategias digitales de sus clientes ha sido una constante en su trabajo. Por ello, en 13 años, ha aumentado nuevas áreas de actividad y especialización que les han situado en una posición notoria dentro de su sector.

Entre sus últimos reconocimientos por su labor se encuentran premios de los medios y plataformas más relevantes del marketing digital:

2ª mejor agencia en Ecommerce en los Google Premier Partner Awards de EMEA

Top 3 en SEO por Marketing 4 Ecommerce

Top 6 en Social Media por Marketing 4 Ecommerce

Top 9 en Paid Media por Marketing 4 Ecommerce

Top 3 empresas en agencias de medios independientes por El Publicista.

Top 10 en Data Science por Marketing 4 Ecommerce

2º puesto en la propuesta de imagen ASPID de la creatividad y comunicación iberoamericana de la industria farmacéutica. Una de las claves para la consecución de sus resultados ha sido la asociación con las plataformas digitales más importantes del mundo. Llevan 8 años distinguidos por Google como Premier Partners, lo que les posiciona junto a las mejores agencias internacionales en gestión de campañas en el principal motor de búsqueda de la web. También son Gold Partners de Sitecore, la plataforma de gestión de contenidos y experiencia de usuario con mayor crecimiento de la actualidad.

También son especialistas en Amazon Ads lo que les permite un alto grado de optimización en campañas con el gigante mundial de la venta online. Por otra parte, han tejido asociaciones con Meta y TikTok, las redes sociales más importantes en cuanto a Marketing Digital, con las que cuentan con una experiencia notable que han aplicado a gran parte de su amplia cartera de clientes.

Una firme apuesta por la innovación y la especialización

Desde sus inicios hace 13 años, ROI UP Group se ha caracterizado por una constante actualización de sus recursos tecnológicos. En 2019 lanzaron DAAS Suite, una potente plataforma propia de automatización de marketing 360º. Se trata de una herramienta fundamental para muchos de sus clientes que agiliza procesos del día a día, creando procesos automáticos para la gestión de muchas tareas y que logra extraer la información más relevante de cada lead. Con ello, se gestionan los datos de forma óptima para la consecución de los resultados planteados.

En 2022, tras la pandemia global de la Covid 19 y con el auge digital de la industria farmacéutica, lanzaron su área de especialización Life Science. Partiendo de su experiencia y Know- How con grandes clientes internacionales del sector farmacéutico, crearon un equipo especializado formado por expertos en Dev, UX, Paid Media, SEO, Analytics, Creatividad, SM & Comunicación. En consecuencia, ofrecen un servicio enfocado en las características propias para sectores como el veterinario, farmacéutico, cosmético, bio tecnológico o sanitario que busca la identificación, priorización y planificación de sus retos estratégicos. Asimismo, la agencia diseña desde hace años la metodología del futuro: Atomic Design.

El área de Life Science también propició sus primeros Observatorios digitales, estudios de mercado aplicados a diferentes materias. El primero de ellos analizó el SEO de las 25 principales farmacéuticas españolas. Le siguieron observatorios de actividad y gestión de redes sociales del mismo sector para España, Portugal y México. El más reciente de ellos se analiza un nuevo campo estratégico, el de la alimentación y bebidas, para el que elaboraron un nuevo Observatorio centrado en la innovación en redes sociales de las principales firmas del sector en España.

El formato del podcasting es otra de las grandes apuestas de la agencia. ROICAST y TardeoEcommerce son programas de producción propia en los que se aborda la actualidad del marketing digital y sus derivados de la mano de grandes personalidades, tanto del mundo de agencias como de grandes empresas, que en muchos casos son clientes de ROI UP Group.

Cómo afrontar la nueva era de la Inteligencia Artificial: Human To AI

La Inteligencia Artificial supone un cambio de paradigma que avanza a ritmo vertiginoso y que promete cambiarlo todo. Desde ROI UP Group, siguiendo su estrategia constante de renovación e investigación, se ha creado una nueva área de negocio e I+D que busca afrontar el gran desafío de la IA: Research & AI, capitaneado por expertos en la materia, es una división que ya está trabajando en importantes proyectos relacionados con la Inteligencia Artificial aplicada a las diferentes líneas de trabajo de la agencia.

Una de las principales preocupaciones sobre la Inteligencia Artificial son las repercusiones sociales y laborales que puede traer consigo. En este sentido, ROI UP Group ha creado un concepto que resume su filosofía sobre los nuevos avances que ya está aquí y muchos otros que están por llegar: HumanToAI.

Una visión humanizada de la IA que pone por delante a las personas frente a la nueva tecnología. Se busca una Inteligencia Artificial que sirva para multiplicar las posibilidades y las capacidades de trabajo de las personas. Frente a visiones catastrofistas y negativas, HumanToAi es la alternativa humana que persigue un salto cualitativo en sus capacidades y nivel de vida.

Tras 13 años en la vanguardia del sector digital, ROI UP Group encara un 2024 lleno de nuevos desafíos y proyectos de gran envergadura.