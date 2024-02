El año para opositar a maestro de primaria en (casi) todas las CCAA es el 2024

Los maestros de primaria son los encargados de fomentar valores importantes como el respeto, la igualdad y la tolerancia en los niños.

De la misma manera, estos promueven el aprendizaje de todas las áreas educativas esenciales para que el estudiante crezca a nivel intelectual y emocional. Debido a que los niños son el futuro de la sociedad, la profesión de maestro de primaria se posiciona como una de las más importantes en la sociedad. Por esta razón, MasterD, una de las empresas líderes en formación abierta, ofrece una de las mejores y más exhaustivas preparaciones para aprobar las oposiciones a maestros de primaria.

La importancia del maestro de primaria Los docentes son los responsables de guiar a los estudiantes en el aprendizaje y crecimiento académico-personal para que estos últimos puedan contribuir con el avance de la sociedad. Dentro del área de docencia, los maestros de primaria se consideran claves para dicho avance, ya que los niños están más abiertos a los cambios, las aventuras y las nuevas experiencias.

Además, el desarrollo del cerebro y la personalidad humana tienden a darse con mayor fuerza en las primeras etapas de vida. Por lo tanto, la educación primaria corresponde una etapa importante para implementar en los individuos buenos valores, conocimientos y capacidades físicas, emocionales e intelectuales.

Asimismo, la relación del maestro de primaria con el niño también puede llegar a convertirse en una conexión tan fuerte como la del mismo con sus padres. Esta conexión marca una gran diferencia en el pensamiento del pequeño con relación a los estudios académicos, el respeto a sus tutores y la importancia de seguir las enseñanzas y principios escolares.

Oposiciones para maestros de primaria, un gran paso para el futuro laboral y social Para trabajar en la Educación Pública en España, es necesario aprobar unas oposiciones, que evalúan a los aspirantes a convertirse en maestros de primaria. Los profesionales que pasan estas pruebas logran un puesto en la Administración Pública. Y esto no solo significa convertir una fuerte vocación en una profesión para toda la vida, sino unas buenas prestaciones, beneficios públicos, contratos fijos, conciliación, etc.

En el año 2024 se ha abierto una gran variedad de plazas para oposiciones a maestros de primaria en diversas comunidades autónomas del país. Esto incluye a Andalucía con una oferta de casi 2000 plazas de estabilización y 1000 plazas de reposición, Valencia con 1865 plazas para maestros, Madrid con más de 400 plazas de estabilización y casi de 2.000 plazas de reposición, Aragón con más de 500 plazas para docentes y otras CCAA.

Aprobar una de estas oposiciones significa no solo conseguir todos los beneficios de un empleo fijo de la Administración Pública, sino también una oportunidad de enseñar en escuelas y academias importantes. Estas escuelas representan una gran parte de la educación de los niños, los cuales sentarán las bases para el futuro y crecimiento de la sociedad actual.

Preparación para oposiciones a maestros de primaria La Escuela de Educación de MasterD está centrada en la preparación de oposiciones y cursos profesionales para el sector educativo y es una de las academias con mayor número de aprobados en las oposiciones de Maestros de Primaria. Aproximadamente, el 80 % de los alumnos que optan por esta preparación consiguen aprobar las plazas para conseguir un empleo público en la comunidad autónoma que han elegido. Esto se debe a que el personal docente a cargo de la formación tiene una dilatada experiencia en estas pruebas y además, la academia cuenta con colaboradores que son maestros y profesores en activo, que se enfrentaron en su día a las mismas pruebas.

Además, la formación de MasterD promueve un aprendizaje mucho más completo mediante la organización de talleres, actividades prácticas, simulacros y pruebas de distintos niveles. Estos simulacros y pruebas pueden ser realizados por el alumno tantas veces como sea necesario hasta sentirse seguro de optar y aprobar las oposiciones.

Ventajas de prepararse con expertos en oposiciones de educación En MasterD llevan más de 30 años liderando la preparación de oposiciones en España, con más de 50.000 alumnos en activo y presencia en 37 provincias. Durante estos años, la compañía ha obtenido datos de alta relevancia para crear fórmulas y metodologías únicas para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. Una parte esencial de su programa formativo es la personalización, de forma que cada alumno cuenta con un tutor o entrenador especializado que realiza un seguimiento y evaluación constante del progreso.

Además de esto, MasterD organiza casos prácticos basados en pruebas reales que han enfrentado otros maestros de primaria. El estudio y práctica frecuente de este tipo de pruebas fortalece la preparación del docente, permitiéndole hacer frente a cualquier reto durante el examen.