En el Centro Médico El Pilar, podología en Madrid

La podología en Madrid es un campo de la medicina que cuenta con excelentes alternativas de atención. En la capital de España se dispone de los profesionales especializados más cualificados y de áreas con los mejores equipos de diagnóstico y tratamiento. Uno de ellos es el Centro Médico El Pilar.

Abierto al público desde hace 38 años, esta clínica privada se ha convertido en una referencia en la gestoría administrativa, certificaciones médicas y diversas especialidades. Una de ellas es la podología, la ciencia sanitaria que estudia, diagnostica y busca curar las enfermedades o alteraciones que afectan el pie.

Avanzada tecnología para la podología en Madrid Contar con avanzada tecnología y algunos de los mejores podólogos han convertido al Centro Médico El Pilar en referente en Madrid. El nivel de profesionalismo es tan alto, que pueden atender y tratar satisfactoriamente cualquier enfermedad que el paciente presente en sus pies. Cuando una persona acude a su consulta estudian sus pies desde el punto de vista anatómico y ortopédico.

Dependiendo de la patología encontrada, se elaboran los moldes totalmente personalizados, los cuales servirán de referencia para la fabricación de las prótesis plantares o plantillas. También moldean toda clase de siliconas totalmente a medida del problema que presenta cada paciente. Se trata de un trabajo que debe ser milimétricamente exacto para que aporte soluciones verdaderas a las molestias del paciente.

Dentro de los servicios del área de podología, el Centro Médico El Pilar ofrece quiropodia, estudios para la pisada y la marcha. También aplican tratamientos con tecnología láser para hongos en las uñas o para la eliminación de verrugas. Pueden llevar a cabo intervenciones quirúrgicas y tienen un servicio de podología específica para los deportistas de alto rendimiento.

No se puede esperar que la molestia sea insoportable Los especialistas suelen coincidir en que la media de la población no otorga suficiente importancia a la salud de sus pies. Por lo general, se suelen ignorar algunas molestias e incluso la aparición de hongos o verrugas. Para estos expertos en podología en Madrid esa negligencia se puede convertir en un problema severo si no se trata a tiempo. Aconsejan acudir a un especialista al detectar los primeros síntomas.

Aseveran que esta especialidad es más económica, efectiva y sencilla si se realiza regularmente un examen minucioso. Con las revisiones regulares, los tratamientos preventivos permitirán combatir precozmente algunas enfermedades, lo que les otorgará mayores posibilidades de éxito. La necesidad de acudir a un podólogo con experiencia surge de conocer la naturaleza del problema para diagnosticar y recomendar el tratamiento.

Los principales motivos de consulta en el Centro Médico El Pilar son cuadros de sudoración excesiva, callos, uñas encarnadas, hongos, verrugas y durezas. En estos diagnósticos el procedimiento más adecuado se relaciona con la quiropodia, algo en lo que el equipo de esta clínica es experto. Cabe destacar que este centro también dispone de un moderno servicio de podología a domicilio.