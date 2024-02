Las cosmetólogas de Byoode y Perricone MD revelan el truco para que la piel esté más hidratada

La sensación inmediata de tirantez puede llevar a la idea equivocada de que la piel queda más seca, pero el resultado es el contrario Cuando alguien se exfolia la piel, la sensación inmediata es que la piel se seca. Por ello, quienes tienen la piel más delicada o muy seca de por sí, a veces huyen de exfoliarla asiduamente. Sin embargo, esta es una concepción completamente errónea, como dicen las cosmetólogas. "Cuando se exfolia la piel, se promueve la renovación celular del tejido. Puesto que ocurre esa reactivación, todos los niveles mejoran en la piel, incluido el de la hidratación", sostiene Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Es decir, que cuando se renueva la piel eliminando las células muertas, lejos de secarla, se ayuda a que esté más hidratada.

Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8, explica un poco el proceso. "Al eliminar células muertas del tejido, quitamos el estrato córneo de la dermis. En esta fase, la sensación es que la piel queda un poco desprotegida, pero es algo momentáneo, puesto que se está potenciando que determinadas células se reactiven para hacer la síntesis de ceramidas y ácidos grasos esenciales". Es por ello que se recomienda que todas las pieles se exfolien "unas dos o tres veces por semana como mínimo, aunque dependerá del producto que utilicemos", sostiene Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

Una mejor función barrera

"Al promover la síntesis de ceramidas mediante un proceso de exfoliación, lo que logramos reforzar a largo plazo es la función barrera de la piel, compuesta de lípidos. Como se permite que se sumen a ellos nuevas ceramidas, conseguimos crear una película eficaz que impide que surja lo que se conoce como pérdida de agua transepidérmica. Cuando la barrera hidrolipídica está débil, se escapa el agua de la piel, la hidratación. Si la barrera se refuerza, conseguimos evitar este hecho", apunta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

¿Y por qué se nota la piel tirante?

Ocurre solo durante unos minutos, según se exfolia, y se puede compensar con los productos posteriores de la rutina facial. "Se puede añadir un suero con ácido hialurónico y una crema emoliente, rica en ácidos grasos que ayuden aportar confort. Esto no debe preocupar porque es súper momentáneo", explica Ana Yuste, experta en cosmética y asesora facial en Purenichelab.com, quien añade que "por ello, muchos productos exfoliantes ahora se completan con ingredientes que hidratan. Así se logra que esa sensación de sequedad sea menor y se genere menos miedo alrededor de la exfoliación. Se ve en tónicos o esencias con hidroxiácidos que se completan con activos como el ácido hialurónico".

Qué exfoliante utilizar

Sobre cuáles se debe utilizar, aquí se podría hacer una inmensa tesis doctoral. La respuesta corta es que dependerá de cómo es la piel y del formato de producto que se quiera usar. "Mientras que los tónicos llevan menos carga de ácidos y se pueden llegar a usar a diario, otros formatos como los serums o las mascarillas llevan un porcentaje mayor de exfoliantes, por lo que lo normal es no aplicarlos más de dos o tres veces por semana", analiza Isabel Reverte, directora técnica de Ambari.

AM Ambari Active10 Essence es una esencia que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos, como el ácido láctico. 105€ en Purenichelab.com

Sleep Glycolic de Medik8 es un suero para usar unas dos o tres veces por la semana, por la noche, e ideal para pieles castigadas y resistentes. Trabaja a lo largo de 6 horas, mientras se duerme, con un alto porcentaje de ácido glicólico. 49€ en Medik8.es

Silver Skin Saviour, de Omorovicza, con acción renovadora y exfoliante, seborregula e ilumina a partir de plata coloidal antibacteriana, ácidos salicílico y glicólico que minimizan la apariencia de marcas e imperfecciones. 85€ en Purenichelab.com

Petals of Botanique, de Boutijour, contiene una serie de complejos propios solos de la marca centrados en el loto y el té verde como antioxidantes para cuidar la piel. Es la mascarilla más tradicional en cuanto a su uso: se aplica, se deja actuar media hora y se retira masajeando con agua. Esta fase última es la clave para reducir los poros, ya que al masajear se exfoliará la piel ya que cuenta con perfectas esferas de albaricoque. Consejo: más vale masajear suave mucho rato, que fuerte durante un período breve, con intención de no producir irritación en la piel. 63 € en Purenichelab.com

En cuanto a ingredientes, dependerá de la resistencia de la piel y de si ya está acostumbrada o no a exfoliarse periódicamente. "En líneas generales, las pieles normales suelen tolerar la exfoliación física o con gránulo, así como aquella con ácidos como el glicólico, el salicílico o el láctico", apostilla Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8 concluye explicando que "las pieles más sensibles necesitan usar polihidroxiácidos, que penetran menos y no irritan tanto. Dos ejemplos de estos ingredientes son la gluconolactona o el ácido lactobiónico".

Daily Brightening & Exfoliating Peel de Perricone MD es un suero de efecto peeling para renovar la piel. No necesita aclarado y su fórmula ayuda a eliminar las células muertas, suavizando la textura irregular de la piel mientras incrementa la luminosidad. Está creado con una formulación suficientemente suave como para poder aplicarlo diariamente. Trabaja con vitamina C Ester, altamente estable, alafahidroxiácidos y polihidroxiácidos, ácido ferúlico y, cómo no, con enzimas. En este caso, de frutos rojos y cítricos, ofreciendo acción exfoliante y potenciando la fórmula. 82 € en Perriconemd.es

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode es un exfoliante en polvo para rostro, cuerpo y cuero cabelludo que realiza una doble exfoliación: física, con polvo de arroz, y con ácidos suaves, como la gluconolactona y el ácido fítico, ideal para pieles sensibles. 34€ en Byoode.com