BBVA Allianz nombra a Pablo Lafarga como nuevo Director de Negocio

Lafarga se incorpora a la entidad en sustitución de Carles Alsina, a quien relevará también en el Comité de Dirección de la joint venture. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión empresarial en bancos internacionales de primer nivel BBVA Allianz, la "joint venture" de bancaseguros de BBVA y Allianz, ha nombrado a Pablo Lafarga como su nuevo Director de Negocio (CBO), en sustitución de Carles Alsina. Lafarga, cuenta con una amplia experiencia en el sector bancario de nuestro país y ocupará también un puesto en el Comité de Dirección de BBVA Allianz.

Pablo se suma al equipo de BBVA Allianz, procedente de BBVA España, donde ejercía como Responsable de Banca Transaccional para Empresas. El nuevo director de Negocio de BBVA Allianz cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión empresarial, con especial foco en el sector inmobiliario, gestión de tesorería y financiación a corto plazo para empresas en España.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Pablo Lafarga como nuestro nuevo Director de Negocio. Durante su dilatada experiencia en BBVA ha demostrado sus dotes de liderazgo y un gran compromiso con su trabajo. Estamos convencidos de que será una gran contribución en el crecimiento, así como en la digitalización e innovación de nuestro negocio", señaló Maite Archaga, Directora General de BBVA Allianz.

Licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad de Deusto, Pablo Lafarga se incorporó a BBVA en el año 1997, donde desempeñó diversos puestos de responsabilidad. Tras una pausa de tres años, entre 2018 y 2021, donde estuvo al frente de la dirección comercial de importantes grupos de Real Estate, regresó a BBVA para liderar su área de banca transaccional para empresas. Lafarga se suma al equipo de BBVA Allianz para impulsar el crecimiento de su negocio, marcado por la apuesta por la transformación digital y la adaptación a las nuevas demandas de los clientes.

Pablo sustituye a Carles Alsina, quien ha finalizado su destacado recorrido profesional, con un gran impacto en el proyecto BBVA Allianz.

El Comité de Dirección de BBVA Allianz

Teresa Archaga, Directora General

Javier García, Director Financiero (CFO)

Pablo Lafarga, Director de Negocio (CBO)

Ramon Lasurt (COO)

José María Casanova, Director de Pricing, Underwriting & Data Sobre BBVA Allianz

BBVA Allianz Seguros, la ‘joint venture’ de bancaseguros entre Allianz y BBVA, comenzó a operar en España en diciembre de 2020. La compañía aúna la capacidad de distribución en canales físicos y digitales de BBVA con el conocimiento de Allianz para desarrollar seguros de no vida simples y digitales.

BBVA Allianz Seguros es fruto de una de las mayores alianzas de bancaseguros en el ramo de no vida, que une a dos líderes globales con prioridades estratégicas comunes. La compañía atiende de forma exclusiva a los clientes de la entidad bancaria en España para productos de no vida (excluyendo los seguros de salud).