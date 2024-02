Repara tu Deuda Abogados cancela 17.000€ en Huelva (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada se encontraba sin empleo y, cuando lo logró, cobraba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 17.000 euros en Huelva (Andalucía). VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la deudora tuvo que solicitar varios préstamos para hacer frente a sus gastos más esenciales debido a que se encontraba en situación de desempleo. Pensaba que cuando volviera a trabajar podría asumir esos pagos. Sin embargo, cuando encontró empleo, su salario no superaba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no logró remontar la situación".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Huelva (Andalucía) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.

Repara tu DeudaAbogadoscomenzó su actividad como gabinete jurídico en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Desde entonces hasta la actualidad ha logrado superar la cifra de 190 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

El despacho de abogados representa en los juzgados españoles a más de 22.000 personas que han puesto su caso en sus manos para reactivarse en la economía y empezar una nueva vida desde cero. La previsión es que esta cantidad continúe aumentando como consecuencia del mayor conocimiento de esta legislación y también a que muchos exonerados explican el proceso a familiares y conocidos para que ellos lo comiencen cuanto antes.

El perfil de quienes acuden a este mecanismo es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o que realizaron en él inversiones con un resultado negativo, personas que viven complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

El despacho de abogados Repara tu Deuda se adapta a las circunstancias del cliente para que ninguno de ellos se quede sin acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad. Además, una vez que comienza el proceso, los concursados están en contacto con los diferentes departamentos para saber cómo obtener toda la documentación requerida para avanzar y alcanzar la exoneración de sus deudas. "Muchas personas tienen miedo de iniciar los trámites por si resulta complicado", afirman los abogados. "Nosotros -añaden- pretendemos que vayan entendiendo todo el proceso para hacerles partícipes del funcionamiento".

Aquienes acuden a Repara tu Deuda Abogados, se les ofrece de forma alternativa la posible cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El gabinete jurídico analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar así a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.