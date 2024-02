La parálisis cerebral es un desarrollo anormal del cerebro que interfiere de forma significativa en sus funciones. Este problema genera que una persona tenga dañado su sistema nervioso, limitando su capacidad de movimiento, de visión, de audición, de aprendizaje y hasta de pensamiento. Este trastorno puede desencadenarse por prácticas inadecuadas y falta de atención en el momento del parto.

Cuando esta condición neuromotora se asocia a una negligencia médica es crucial examinar a fondo el caso. Para ello, es fundamental buscar ayuda profesional de un abogado. En España, una de las mejores alternativas es Rafael Martín Bueno, quien tiene una trayectoria en el área de más de 20 años.

Cómo denunciar un parto con parálisis cerebral En España y en todo el mundo hay muchos casos de parálisis cerebral que están directamente relacionados con el parto. En ocasiones, los afectados no saben cómo actuar o, incluso por falta de conocimiento, dejan pasar este tipo de situaciones graves que marcan la vida para siempre.

Ante una negligencia, el primer paso que hay que dar es buscar atención médica inmediata. Esto con el objetivo de que el bebé sea monitoreado y reciba el tratamiento adecuado de forma oportuna. Por otra parte, antes de realizar cualquier acción, es necesario que la madre del neonato y sus familiares tengan los nombres de los profesionales de la salud que hayan participado en la práctica negligente.

Asimismo, para que los culpables paguen, se recomienda optar por un abogado especialista. Estos expertos proporcionan asesoría y determinan si es factible la posibilidad de presentar una reclamación. En esos casos, ofrecen acompañamiento a lo largo del proceso.

Además, para que una reclamación pueda avanzar, la víctima debe recabar algunas pruebas como informes médicos que avalen que el bebé venía sano. También se deben tener testimonios, los cuales pueden resultar de gran ayuda.

Cuáles son los siguientes pasos a seguir Con las debidas pruebas y testimonios a mano, se debe presentar una denuncia formal ante la administración sanitaria. Después, hacen una investigación exhaustiva para aplicar medidas sancionatorias a los responsables de una negligencia médica que se haya comprobado.

Una vez que se hace todo lo que se ha mencionado, empieza el proceso legal, donde se lleva a cabo la presentación de la demanda y si, el caso lo requiere, la representación en el juicio. En este punto, las partes involucradas también pueden optar por la negociación.

Rafael Martín Bueno En el país, son muchos los individuos que han acudido a Rafael Martín Bueno, un abogado que se dedica de forma integral al área de las negligencias médicas. Además, el experto en la materia ofrece a la clientela un trato 100 % personalizado.

Una de sus características más reconocidas es la transparencia, por lo que si un caso no es factible, lo revela de forma inmediata para que la persona no pierda su tiempo y mucho menos su dinero. De hecho, solo cobra a sus clientes en el caso de que los objetivos legales se cumplan.